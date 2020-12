Niemcy: 172 osoby zarażone koronawirusem w Tönnies w Weißenfels

172 z 2200 pracowników rzeźni Tönnies w Weißenfels w Saksonii-Anhalt jest zarażonych wirusem Sars-CoV-2.

Wcześniej wśród pracowników firmy odbywały się testy seryjne na dużą. Firma chce teraz umieścić chorych w oddzielnym miejscu kwarantanny. Ponadto mają zostać wznowione testy.

Władze powiatu Burgerland mają nadzieję, że uda się powstrzymać proces infekcji. Zakład ma pozostać otwarty. Przedsiębiorstwo mięsne w Weißenfels to drugi, co do wielkości zakład Tönnies w Niemczech.

Przedsiębiorstwo rzeźne Tönnies zatrudnia prawie 19 000 osób na całym świecie. Firma obecna jest także w Polsce.