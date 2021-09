Niemcy: ASF utrzyma się jeszcze przez minimum 5 lat

Jak donosi portal Pigprogress.net, zdaniem ekspertów ASF w Niemczech pozostanie przynajmniej przez okres najbliższych pięciu lat

Szacunki te zostały podane podczas konferencji prądowej zorganizowanej w zeszłym tygodniu w Brandenburgii. Okolicznością zwołania spotkania była pierwsza rocznica wystąpienia pierwszego przypadku ASF w Niemczech.

Jak mówiła podczas spotkania dr Carola Sauter-Lois z Instytutu Friedricha Loefflera, sytuacja w wschodnich landach Niemiec różni się od tej jaka miała miejsce choćby w Belgii czy w Czechach, którym udało się pokonać ASF. Niemcy narażone są bowiem na stały dopływ nowych dzików z ASF z terenów zachodniej Polski, na niemal całej długości granicy polsko-niemieckiej.

Budowa drugiego ogrodzenia trwa

Szacowany termin 5 lat oparty jest na doświadczeniach z Estonii, gdzie po 5 latach walki z chorobą infekcje stopniowo zniknęły. Nie oznacza to jednak, że niemieckie służby będą przez ten okres czekać z założonymi rękoma. Krajowy lekarz weterynarii Brandenburgii, dr Stephan Nickisch wyjaśnił, że landy sąsiadujące z Polską pracują obecnie nad budową drugiego stałego ogrodzenia które położone będzie kilka kilometrów od granicy. Jego zadaniem będzie uzupełnienie stałego ogrodzenia, przebiegającego na granicy. W Brandenburgii pozostało jeszcze nieco ponad 180 km ogrodzenia do zbudowania, inwestycja zakończy się prawdopodobnie w listopadzie. Obszar pomiędzy ogrodzeniami ma pełnić funkcję buforu chroniącego pozostały obszar kraju przed zakażeniami. W korytarzu tym prowadzony będzie intensywny odstrzał dzików, jak i poszukiwania padłych zwierząt. W obszarze tym znajduje się aktualnie 51 ferm trzody chlewnej, utrzymujących łącznie ok. 14 tys. świń. Będą one intensywnie nadzorowane przez służby weterynaryjne. Po ukończeniu budowy drugiego ogrodzenia teoretycznie żaden dzik nie powinien przedostać się poza strefę buforową.

Na dzień dzisiejszy w Brandenburgii wykryto 7 głównych skupisk ASF. Jeden znajduje się ponadto w Saksonii. W części obszarów występowania ASF sytuacja pozostaje niepokojąca, niemniej w wielu powiatach doświadczanych dotychczas przez chorobę (Spee-Neisse, Oder-Spree, Markisch-Oderland) w ostatnich tygodniach odnotowuje się coraz mniej ognisk.