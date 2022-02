Niemcy: Bardzo duże podwyżki cen tuczników!

Zeszłotygodniowa podwyżka cen tuczników na niemieckiej giełdzie okazała się nie być jednorazowa. Dzisiejsza sesja zakończyła się kolejnym - i to bardzo dużym wzrostem cen.

Wydaje się że na rynku trzody chlewnej "coś drgnęło" i to na dobre. Po zeszłotygodniowej podwyżce cen, dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" przyniosła jeszcze większy wzrost referencyjnej stawki skupu tuczników.

Wynik dzisiejszego notowania został ustalony na poziomie 1,32 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Oznacza to że w porównaniu z ubiegłym tygodniem referencyjna stawka skupu tuczników wzrosła w Niemczech o siedem eurocentów. Warto nadmienić, że po raz ostatni takie stawki obserwowaliśmy w Niemczech na początku sierpnia ubiegłego roku. Świadczy to jednak nie tyle o dzisiejszej poprawie koniunktury, co przede wszystkim o marazmie jaki na rynku obserwowaliśmy w ciągu minionych sześciu miesięcy.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,55), niemieckie tuczniki wyceniane są na 6,01 zł netto za kilogram. Na początku tygodnia ceny tuczników wbc oscylowały w naszym kraju wokół granicy 5.35 zł netto za kilogram. Liczymy na to, że kolejne dni przyniosą znaczący wzrost cen tuczników również w naszym kraju.

Ostatnie podwyżki tylko w nieznacznym stopniu ratują producentów trzody - wciąż znajdują się oni głęboko pod kreską. Cieszy jednak obserwowany trend - pozwala on wierzyć że w perspektywie tygodni (w najgorszym razie miesięcy) na rynek trzody chlewnej po długiej przerwie powróci dobra koniunktura.