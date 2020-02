Niemcy: Cena tuczników blisko kolejnego rekordu

Po wczorajszym notowaniu ceny na niemieckiej dużej giełdzie ponownie poszybowały w górę. Obecnie już tylko krok dzieli je od wyrównania historycznego rekordu.

Wczorajsze notowanie niemieckiej dużej giełdy przyniosło trzecią z rzędu podwyżkę cen. Podskoczyły one o kolejnych 6 eurocentów osiągając tym samym poziom 2,02 euro za kilogram półtuszy w wadze bitej ciepłej. Już tylko jeden eurocent dzieli nas od wyrównania rekordu niemieckiej giełdy z grudnia ubiegłego roku. Patrząc na aktualne tendencje rynkowe, całkiem możliwe że rekord ten pobity zostanie już w przyszłym tygodniu.

Na krajowym rynku już teraz obowiązują bardzo wysokie stawki za tuczniki. Na początku tygodnia cena półtusz w klasie E osiągnęła średni poziom 7,75 zł netto za kilogram, zaś niektóre zakłady oferowały nawet stawkie rzędu 8,10 - 8,20 zł netto za kilogram. Żywiec wieprzowy skupowano natomiast w średniej cenie 5,99 zł netto za kilogram. Po wczorajszej podwyżce cen w Niemczech spodziewamy się kolejnych wzrostów cen także w naszym kraju.

Nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie trend na rynku miał się odwrócić. Dobrej koniunktury nie zaburzyła nawet epidemia koronawirusa w Chinach. Choć jeszcze niedawno obawiano się, że może ona zakłócić eksport wieprzowiny, jak do tej pory nie zaobserwowano by sytuacja taka miała miejsce. Jeżeli na rynku nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, o ceny tuczników możemy być spokojni. Co więcej za dwa miesiące rozpocznie się okres sezonowego wzrostu popytu na wieprzowinę, co może skutkować kolejnymi podwyżkami.