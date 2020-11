Niemcy: Ceny tuczników najniższe w historii!

Fatalne wieści płyną do nas z rynku niemieckiego. Po dwóch miesiącach stabilizacji, ceny tuczników znów poszły w dół. W ciągu siedmiu lat naszych notowań nie obserwowaliśmy jeszcze tak niskiego poziomu cen.

Dzisiejsze notowanie niemieckiej dużej giełdy przyniosło pierwszą od ponad dwóch miesięcy zmianę poziomu cen żywca wieprzowego. Niestety była to zmiana in minus: ceny tuczników spadły o 8 eurocentów osiągając tym samym poziom 1,19 euro za kilogram półtuszy w klasie E. To wynik historyczny - w ciągu ponad siedmiu lat prowadzonych przez nas notowań cen ceny tuczników nie były tak niskie. Dotychczasowe minimum cenowe obserwowaliśmy pod koniec 2015 roku, kiedy to tuczniki potaniały do poziomu 1,24 euro za kilogram.

W przeliczeniu na złotówki, niemieckie ceny wynoszą obecnie około 5,32 zł za kilogram. W krajowych skupach ceny są jednak wyraźnie niższe. Jeszcze przed dzisiejszą obniżką w Niemczech ustaliły się one na poziomie 4,98 zł netto za kilogram, po raz pierwszy od blisko pięciu lat spadając poniżej granicy 5 zł. Dzisiejsza obniżka prawdopodobnie również nie pozostanie bez wpływu na poziom cen u krajowych przetwórców.