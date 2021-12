Niemcy: Ceny tuczników podtrzymane

Pomimo dużych nadziei, wczorajsze notowanie niemieckiej giełdy żywca wieprzowego, zakończyło się podtrzymaniem stawek ustalonych w ubiegłym tygodniu.

Ożywienie na niemieckim rynku żywca wieprzowego trwało zaledwie tydzień. Mimo dużych oczekiwań, wczorajsza sesja tamtejszej "dużej giełdy" nie przyniosła kontynuacji trendu wzrostowego.

Wczorajsze notowanie zakończyło się podtrzymaniem stawki ustalonej w zeszłym tygodniu. Oznacza to, że przynajmniej do następnego tygodnia w Niemczech obowiązywać będzie rekomendowana stawka skupu tucznika o mięsności 57 proc. na poziomie 1,23 euro za kilogram. Rewolucji nie należy spodziewać się również w przyszłym tygodniu - tydzień przedświąteczny z reguły cechował się stagnacją cen. Zmiany mogą nastąpić natomiast po Nowym Roku. Pytanie tylko, czy będzie to zmiany na plus.

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z dnia wczorajszego), niemieckie tuczniki kosztują obecnie 5,68 zł netto/kg. W krajowych skupach na początku tygodnia obowiązywały stawki na poziomie 5,81 zł netto za kilogram półtuszy w klasie E, oraz 4,40 zł netto za kilogram żywca wieprzowego.