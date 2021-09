Niemcy: Ceny tuczników ponownie spadają

Zamiast oczekiwanych wzrostów cen, dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" przyniosła redukcję cen tuczników.

Po blisko miesiącu stagnacji na niemieckim rynku nastąpiła zmiana cen skupu trzody chlewnej. Niestety, nie jest to taka zmiana jakiej oczekiwaliby producenci tuczników. Dzisiejsza sesja "dużej giełdy" zakończyła się symbolicznym spadkiem cen. W porównaniu z ubiegłym tygodniem skurczyła się o 1 eurocent do poziomu 1,24 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

Niepokoi i nie tyle skala spadku (zmiana ceny tak naprawdę niewiele zmieni zarówno na niemieckim, jak i polskim rynku), ale przede wszystkim pojawienie się trendu spadkowego. Oznacza on bowiem że trudno myśleć o tym, by w najbliższym czasie mogło dojść do znaczącej poprawy sytuacji.

W przeliczeniu na polską walutę (wg kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,63 zl), niemieckie tuczniki kosztują obecnie 5,74 zł/kg (5,79 zł/kg w ubiegłym tygodniu. Na początku tygodnia krajowe skupy oferowały producentom średnio 5,60 zł netto za kilogram tucznika w klasie E i ok. 4,40 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej.