Niemcy: Ceny tuczników pozostają stabilne

Korzystny trend cenowy na niemieckiej dużej giełdzie nie trwał długo: wczorajsze notowanie nie przyniosło dalszych, wyczekiwanych podwyżek cen.

Sytuacja na niemieckiej dużej giełdzie przypomina w ostatnich tygodniach kolejkę górską. Po potężnych spadkach cen jakie obserwowaliśmy od połowy kwietnia, poprzedni tydzień przyniósł spore podwyżki cen. Dawały one producentom trzody nadzieję na dalszą poprawę sytuacji. Wczorajsze notowanie nie przyniosło jednak oczekiwanych wzrostów cen: zakończyło się takim samym wynikiem jak poprzednie co oznacza, że przynajmniej do najbliższej środy obowiązywać będzie stawka 1,66 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu euro z dnia dzisiejszego), niemieckie ceny wynoszą obecni 7,34 zł/kg (7,56 zł w zeszłym tygodniu - spadek cen wynika z korekt kursu euro).