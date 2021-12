Niemcy: Ceny tuczników wzrosły po raz pierwszy od pół roku

Dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" zakończyła się wyraźnym wzrostem stawek za tuczniki. Warto nadmienić że jest to pierwsza podwyżka od końca maja ubiegłego roku.

Dzisiejsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" przyniosło wyczekiwany od wielu tygodni wzrost cen. Niestety nie jest on na tyle duży, by w znaczący sposób poprawić sytuację czy to niemieckich, czy polskich rolników.

Ustalona podczas dzisiejszej sesji stawka to 1,23 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc., co oznacza że w porównaniu z ubiegłym tygodniem cena tuczników w Niemczech wzrosła o 3 eurocenty. Trudno jednoznacznie wypowiedzieć się co jest przyczyną podwyżek - prawdopodobnie zadziałał tu efekt wzmożonego zapotrzebowania rynku na surowiec w okresie przedświątecznym, być może nałożył się na to również spadek pogłowia trzody chlewnej notowany w UE.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,60) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 5,66 zł za kilogram (5,58 zł/kg w ubiegłym tygodniu).

Na początku tego tygodnia ceny tuczniku w kraju wynosiły około 5,49 zł netto/kg tucznika w klasie E, oraz 4,22 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej. Dzisiejsza podwyżka cen tuczników w Niemczech może podtrzymać trend wzrostowy w nadchodzącym tygodniu. Nie zmienia to jednak faktu, że do pokrycia przez rolników choćby kosztów produkcji jeszcze daleka droga.