Niemcy: Ceny tuczników znów w górę

Po tygodniu zastoju, na niemiecki rynek tuczników powrócił trend wzrostowy. Niestety podwyżki nie są zbyt spektakularne.

Po tygodniu stagnacji, na niemiecką "dużą giełdę" żywca wieprzowego powrócił trend wzrostowy. Niestety nie są to na tyle duże podwyżki by znacząco poprawić sytuację na rynku, niemniej cieszy to, że ceny znów zaczęły podążać w dobrą stronę.

Dzisiejsze notowanie zakończyło się podwyżkę stawek za tuczniki o mięsności 57 proc. o 3 eurocenty, co oznacza że przynajmniej do najbliższej środy w Niemczech obowiązywać będzie stawka rzędu 1,57 euro za kilogram. Warto nadmienić, że po raz ostatni taki poziom cen obserwowaliśmy w Niemczech blisko rok temu.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,47 zł), niemieckie tuczniki kosztują obecnie 7,02 zł/kg (6,95 zł/kg w ubiegłym tygodniu).

Zeszłotygodniowa stagnacja cen tuczników na niemieckiej giełdzie odbiła się niestety negatywnie na krajowym rynku. Na początku tygodnia żywiec wieprzowy kosztował średnio 5,37 zł netto (o 7 groszy mniej niż tydzień temu), zaś półtusze w klasie E wyceniono średnio na 6,95 zł netto (o 22 grosze mniej niż tydzień temu). Liczymy, że dzisiejsza podwyżka cen w Niemczech przełoży się na wzrost cen również na krajowym rynku.