Niemcy: Koniec czarnej serii przecen tuczników

Dzisiejsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" nie przyniosło na szczęście dalszych spadków cen tuczników. Niemniej sytuacja producentów pozostaje bardzo trudna

W zakończonym niedawno notowaniu niemieckiej "dużej giełdy" żywca wieprzowego nie doszło na szczęście do dalszych spadków cen. Zakończyło się ono takim samym wynikiem jak zeszłotygodniowa sesja. Oznacza to, że przynajmniej do najbliższej środy bazowa stawka za tuczniki wynosić będzie u naszych zachodnich sąsiadów 1,47 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

W przeliczeniu na krajową walutę niemiecka stawka wynosi obecnie 6,58 zł za kilogram. Taką samą wartość odnotowaliśmy przed tygodniem.

Na tym jednak dobre wiadomości się kończą. Sytuacja krajowych producentów staje się coraz bardziej dramatyczna: obecnie oferowane stawki w żadnym stopniu nie rekompensują bowiem nakładów poniesionych zwłaszcza przez rolników produkujących w cyklu zamkniętym. Co gorsza, sytuacja wciąż pozostaje niepewna: dalsze losy rynku zależą bowiem od tego w jakim stopniu rozwijać będzie się pandemia COVID-19 na Starym Kontynencie. Ewentualne wystąpienie ognisk choroby w kolejnych zakładach mięsncyh może spowodować jeszcze większą nadpodaż żywca i wieprzowiny na europejskim rynku.