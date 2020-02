Niemcy: Nadrenia-Palatynat przygotowuje się do walki z ASF

Minister środowiska Nadrenii-Palatynatu przedstawiła elektryczne i zapachowe ogrodzenia przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń roznoszonemu przez migrujące dziki.

Nadrenia-Palatynat opracował kompleksowy pakiet środków stosowanych zarówno w celu zapobiegania, jak i w przypadku wystąpienia ASF. Minister środowiska Nadrenii-Palatynatu przedstawiła ten pakiet z okazji ćwiczeń w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF). W ramach pakietu utworzono sekcję mobilnego ogrodzenia elektrycznego do celów szkoleniowych.

Nadrenia-Palatynat do tej pory kupił i zgromadził 30 km ruchomych ogrodzeń elektrycznych. Trwa procedura przetargowa na zakup kolejnych 60 km ruchomego ogrodzenia elektrycznego, podobnie jak procedura przetargowa na ogrodzenie stałe o długości 40 km.

Doświadczenie z ASF w Czechach pokazuje, że jeśli epidemia zostanie wcześnie wykryta, ogrodzenie z kombinacją elektrycznego ogrodzenia pastwiskowego i ogrodzenia zapachowego, może zapobiec migracji potencjalnie zainfekowanego dzika, a tym samym zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Zapach jest silnym zapachem podobnym do zapachu kału. Został on zaprojektowany tak, aby zapobiec zbliżaniu się dzików do ogrodzenia.