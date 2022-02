Niemcy: Niespodzianka na "dużej giełdzie". Duży wzrost cen tuczników

Sporą niespodzianką zakończyła się dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" żywca wieprzowego. Po kilku tygodniach stagnacji obserwujemy wreszcie dość duży wzrost cen.

Wynik dzisiejszej sesji jest pewnym zaskoczeniem, niewiele wskazywało bowiem na to, że w najbliższym czasie może nastąpić - co by nie mówić, spora podwyżka cen tuczników. Tymczasem jak informuje VEZG, przynajmniej do najbliższej środy u naszych zachodnich sąsiadów obowiązywać będzie stawka na poziomie 1,25 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Wartość ta wciąż jest bardzo niska, jednak o 5 groszy wyższa niż tydzień temu. Warto też zauważyć, że po dzisiejszej sesji, referencyjna cena skupu tuczników w Niemczech jest najwyższa od blisko pięciu miesięcy. Po raz ostatni takie ceny obserwowaliśmy w Niemczech w drugiej połowie września. Świadczy to niestety o skali kryzysu w jakim znalazł się rynek trzody chlewnej w ostatnich miesięcy.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,49 zł) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 5,61 zł netto za kilogram. Dla porównania przed tygodniem ich cena była o blisko 20 groszy niższa).

Oczywiście patrząc na bieżącą kondycję rynku - nie tylko na wciąż bardzo niskie ceny skupu tuczników, ale też rekordowo wysokie koszty produkcji trudno popadać w huraoptymizm. Ciężko też wyrokować czy dzisiejsza podwyżka jest pierwszym symptomem zapowiadanej od kilku miesięcy poprawy sytuacji na rynku. Jest to jednak niewątpliwie krok w dobrą stronę. Liczymy, że nie ostatni, a pierwszy z wielu.