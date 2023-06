Dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) po raz kolejny potwierdzają prognozy. Populacja trzody chlewnej w Niemczech osiągnęła nowy najniższy poziom, a zwłaszcza dramatycznie spadła liczba ferm trzody chlewnej.

7,3 proc. mniej świń niż rok temu

Według wstępnych wyników badania populacji trzody chlewnej opublikowanych przez Destatis, 3 maja 2023 r. w Niemczech hodowano 20,7 mln świń. Tym samym populacja świń spadła o 3,1 proc. lub 651 800 sztuk w porównaniu z 3 listopada 2022 r. i o 7,3 proc. lub 1,62 mln sztuk w porównaniu z 3 maja 2022 r. W porównaniu z dwoma latami populacja zmniejszyła się nawet o 16,1 proc., czyli o 3,99 mln zwierząt. Jest to kontynuacja spadkowej tendencji w hodowli trzody chlewnej. Nigdy od zjednoczenia Niemiec w 1990 r. w Niemczech nie hodowano mniej świń (w 1990 r. - 30,8 mln sztuk).

Populacja loch uległa dalszemu załamaniu

3 maja 2023 r. w Niemczech utrzymywano 9,5 mln tuczników, co stanowiło 1,7 proc. lub 169 000 sztuk mniej niż pół roku wcześniej. Liczba prosiąt spadła o 5,2 proc. lub 330 300 sztuk do 6,0 mln. Liczba młodych świń spadła o 3,2 proc. lub 124 800 do 3,7 mln sztuk. Najbardziej jednak spadła liczba loch hodowlanych w porównaniu do roku 2022 o 8,1 proc., czyli o ok. 120,7 tys. loch do prawie 1,3 mln sztuk.

Dramatyczny spadek liczby ferm

Oprócz pogłowia świń, spadała też liczba ferm trzody chlewnej. 3 maja 2023 r. w Niemczech było 15 900 ferm trzody chlewnej, o 6,0 proc. lub o 1 000 gospodarstw mniej niż 3 listopada 2022 r. W porównaniu z 3 maja 2022 r. liczba ferm trzody chlewnej spadła o 10,8 proc. (-1 900 firm), a w porównaniu dwuletnim o 19,3 proc. (-3,8 tys. firm).

Dziesięcioletnie porównanie pokazuje również tendencje spadkowe w gospodarstwach i utrzymywanej trzodzie chlewnej w Niemczech. Pogłowie trzody chlewnej spadło od 2013 r. o 25,2 proc. lub 7,0 mln sztuk, podczas gdy liczba gospodarstw nawet o 43,4 proc. (-12 200 gospodarstw).