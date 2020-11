Niemcy: Obniżki cen tuczników zatrzymane

Wczorajsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" nie przyniosło zmian poziomu cen. Z jednej strony to dobra wiadomość - uniknęliśmy kolejnych obniżek. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny "za Odrą" znajdują się na najniższym poziomie w historii naszych notowań.

Po zeszłotygodniowych dużych obniżkach cen, producenci trzody chlewnej z niepokojem oczekiwali rezultatów wczorajszej sesji niemieckiej "dużej giełdy". Duża nadwyżka tuczników czekających na ubój sprawia bowiem że losy rynku nadal pozostają niepewne. Na szczęście kolejnych korekt nie było, co oznacza że przynajmniej do najbliższej środy w Niemczech obowiązywać będzie stawka 1,19 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

Niestety wiadomość ta jest tylko połowicznie dobra - zarówno niemieckie, jak i krajowe stawki pozostają na poziomie historycznych minimów. W naszym kraju ceny żywca poszybowały w dół do poziomu 3,50 zł netto za kilogram, zaś tuczniki w wadze bitej ciepłej skupowane są w cenach rzędu 4,60 zł netto za kilogram klasy E. I choć pod koniec 2015 roku mieliśmy do czynienia z jeszcze niższym poziomem cen (żywiec kosztował wówczas 3,10 - 3,20 zł netto za kilogram), to przy porównaniu obecnych kosztów produkcji widzimy że opłacalność produkcji jest obecnie wyraźnie niższa niż w czasie poprzedniego dużego kryzysu. Wkrótce przygotujemy dla państwa analizę dzisiejszą opłacalność produkcji z tą z końca 2015 roku.

Jako pewnego rodzaju ciekawostkę można powiedzieć, że dokładnie 12 miesięcy temu rynek niemiecki zbliżał się z kolei do swojego historycznego maksimum. Na początku grudnia minionego roku padł bowiem rekord "dużej giełdy" - płacono wówczas 2,03 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Niestety patrząc na obecną sytuację takie ceny długo jeszcze pozostaną wyłącznie w sferze naszych marzeń.