Niemcy: Ogromna obniżka cen tuczników

Fatalne wieści płyną zza naszej zachodniej granicy. Dzisiejsze notowanie "dużej giełdy" przyniosło kolejną drastyczną obniżkę cen żywca wieprzowego

Wygląda na to, że przynajmniej na pewien czas zapomnieć musimy o wysokich cenach skupu żywca wieprzowego. Duże spadki obserwujemy praktycznie od Wielkanocy. Dzisiejsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" przyniosło kolejny dotkliwy cios. W porównaniu z zeszłym tygodniem ceny skupu tuczników obniżone zostały o kolejnych 10 eurocentów. Oznacza to, że przynajmniej do najbliższej środy u naszych zachodnich sąsiadów obowiązywać będzie stawka 1.60 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu euro z dnia dzisiejszego) niemiecka stawka wynosi 7,26 zł netto za kilogram (7,72 w ubiegłym tygodniu).

Niestety sytuacja ta odbije się na cenach tuczników w naszym kraju. Już minione tygodnie przyniosły duży spadek cen. O ile jeszcze po Wielkanocy cena półtusz w klasie E oscylowała w granicach 7,70 zł netto za kilogram, to na początku tego tygodnia spadła do poziomu 6,50 zł netto za kilogram. Dzisiejsza obniżka cen w Niemczech przyniesie ze sobą kolejne spadki cen również w naszym kraju.

Warto nadmienić, że aktualna cena niemiecka jest najniższa od końca marca ubiegłego roku.