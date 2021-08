Niemcy: Początek budowy drugiego ogrodzenia przeciw ASF

Strefa ochronna powinna być wolna od dzików, aby zapewnić lepszą ochronę przed afrykańskim pomorem świń (ASF), niemiecki land Meklemburgia-Pomorze Przednie buduje teraz drugie ogrodzenie ochronne.

W 11 sierpnia pierwszy element nowego ogrodzenia został przeciągnięty na południe od autostrady 11 (Berlin-Szczecin) w pobliżu Pomellen. Budowa 2,5-kilometrowego odcinka do Uckermark (Brandenburgia) ma kosztować 100 tys. euro i zakończyć się do końca sierpnia.

Do tej pory istnieje solidne ogrodzenie ochronne przeciw dzikom na granicy z Polską, które Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Saksonia zbudowały na długości około 670 km. Na Pomorzu Zachodnim pierwsze ogrodzenie zostało zbudowane na 64 km od wyspy Uznam do Uckermark do końca 2020 roku.

Według Friedrich-Löffler-Institut, w UE, w 2021 r. (stan na 6 sierpnia) zgłoszono 887 infekcji ASF u świń domowych i 8360 u dzików. W tym 1405 u dzików w Niemczech.