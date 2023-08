Jak informuje związek Polskie Mięso, powołując się na dane niemieckiego federalnego urzędu statystycznego (Destatis), w pierwszej połowie 2023 roku ubojnie w Niemczech wyprodukowały blisko 3,3 miliona ton mięsa. To aż o 5,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W pierwszej połowie roku w niemieckich rzeźniach ubito łącznie ubito łącznie 23,6 mln świń, bydła, owiec, kóz i koni oraz 343,9 mln kurczaków, indyków i kaczek.

Duży spadek ubojów świń

W pierwszych sześciu miesiącach roku zostało ubitych 21,6 mln świń, co w porównaniu z rokiem poprzednim jest mniej o około 2,2 miliona (-9,2%). W pierwszej połowie 2022 roku spadek, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 8,9%. Produkcja wieprzowiny w Niemczech systematycznie spada od 2017 roku. Pod względem masy w pierwszej połowie 2023 roku wyprodukowane zostało 2,1 mln ton wieprzowiny, co oznacza spadek o 9,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (-213 tys. ton). Jednym z powodów spadku produkcji wieprzowiny jest również spadek pogłowia trzody chlewnej w Niemczech. Przy 20,9 mln trzody chlewnej liczba ubitych zwierząt pochodzenia krajowego spadła o 10,0% (rok wcześniej było to 23,2 mln). W analizowanym okresie zostało ubitych 741 300 świń pochodzenia zagranicznego, co oznacza wzrost o 19,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy to ubito 619 700 świń. Udział trzody chlewnej obcego pochodzenia w ogólnej liczbie poddanych ubojowi trzody chlewnej wyniósł 3,4%, tymczasem w analogicznym okresie rokupoprzedniego było to 2,6%.

Spada ubój bydła i drobiu

W pierwszej połowie 2023 roku w Niemczech dokonano uboju około 1,4 miliona sztuk bydła. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to spadek o 0,1% (-1300 sztuk). Ilość wyprodukowanej wołowiny wzrosła o 0,9% do 481 500 ton (+4500 ton), w okresie objętym badaniem, w porównaniu z pierwszą połową 2022 r.

Od stycznia do końca czerwca tego roku w Niemczech łącznie zostało ubitych 343,9 mln sztuk różnych rodzajów drobiu, to jest o 2,7% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W pierwszym półroczu 2023 roku wyprodukowano około 770,9 tys. ton mięsa drobiowego, co było o 0,1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (-760 ton).

Wieprzowina wciąż na topie

Pomimo znacznych spadków od 2017 roku wieprzowina od lat ma największy udział w komercyjnej produkcji mięsa w Niemczech. W pierwszym półroczu 2023 roku 62,0% wyprodukowanego mięsa w ogóle pochodziło od świń. Na drugim miejscu znalazło się mięso drobiowe z udziałem 23,2% oraz wołowina z udziałem 14,5%. Mięso owiec, kóz i koni stanowiło zaledwie około 0,4% ogólnej produkcji.