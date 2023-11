Mięso z prawie wszystkich tuczników poddanych ubojowi w Niemczech w pierwszej połowie 2023 r. nadawało się do spożycia.

Według aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego z urzędowej kontroli zwierząt rzeźnych i mięsa, prawie wszystkie tuczniki poddane ubojowi w Niemczech w pierwszej połowie 2023 roku nadawały się do spożycia przez ludzi. Podobnie jak w roku poprzednim odsetek zwierząt nienadających się do spożycia przez ludzi wyniósł 0,2 proc.

Wyniki kontroli, przyczyny uznania za niezdatne do konsumpcji

Świnie rzeźne dostarczane do rzeźni w Niemczech – z nielicznymi wyjątkami – zawsze nadawały się do celów spożywczych. Tak wynika z aktualnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Według urzędowej inspekcji mięsa z 21,33 mln tuczników poddanych ubojowi od stycznia do czerwca tego roku jedynie 42 300 zwierząt, czyli 0,2 proc. zostało uznane przez władze za nienadające się do spożycia przez ludzi. W przypadku zwierząt rzeźnych z zagranicy wskaźnik ten był nieco wyższy od przeciętnego i wyniósł 0,3 proc.

Najczęstszą przyczyną uznania za niezdatne do spożycia były ropnie w tkankach – 12 920 przypadków. A w dalszej kolejności odchylenia organoleptyczne i inne przyczyny niezdatności do spożycia, na przykład ze względu na zapach, konsystencję czy barwę mięsa.