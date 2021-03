Niemcy: Przybywa przypadków ASF. Rośnie niezadowolenie rolników

Łączna liczba przypadków ASF potwierdzonych dotychczas u naszych zachodnich sąsiadów przekroczyła już 800. Wśród rolników narasta niezadowolenie związane z nieskutecznym działaniem władz kraju w walce z pomorem.

Jak donosi portal Pigprogress.net, kolejne tygodnie przynoszą wzrost liczby przypadków ASF potwierdzanych we wschodnich landach Niemiec. Do 17 marca na obszarze tego kraju potwierdzono 835 przypadków pomoru. Większość z nich (768) potwierdzono w Brandenburgii, w powiatach Markisch-Oderland (225), Spree-Neise (61), Oder-Spree (469), Dahme-Sprewald (11) i Frankfurt (Oder) (2). Poza Brandenburgią chorobę potwierdzono też w należącym do Saksonii powiecie Gorlitz (67 przypadków).

Oznacza to, że łączna liczba przypadków ASF potwierdzona w Niemczech w ciągu sześciu miesięcy (od 10 września ubiegłego roku) przekroczyła już liczbę zachorowań potwierdzonych w Belgii, która z ASF-em borykała się w latach 2018-2020.

Władze przygranicznych landów stale prowadzą działania mające na celu zatrzymanie wirsua. Niedawno zakończono grodzenie kolejnej białej strefy. Są to specjalne strefy buforowe o szerokości 5 km wytyczone wokół skupisk pomoru, w których następuje całkowita depopulacja dzików. Ma to na celu zatrzymanie wirusa na obecnym terenie. Strefa ta powstała w powiatach Oder-Spree, oraz Dahme-Spreewald i obejmuje obszar 400 kilometrów kwadratowych. Wcześniej podobną strefę wytyczono na części obszaru powiatu Oder-Spree i Spree-Neise.

Tymczasem w Niemczech narasta niezadowolenie w związku z tym, jak kraj radzi sobie z afrykańskim ponorem świń. Krytyczni są przede wszystkim producenci trzody chlewnej z Brandenburgii, którzy krytykują powolne budowanie ogrodzeń stref. Niezadowolenie pojawia się także wśród myśliwych. Podkreślają oni, że sytuacja epizootyczna powoli wymyka się władzom spod kontroli, a działania często są spóźnione. Świadczą o tym wykrywane co jakiś czas przypadki ASF poza strefami zakażenia.