Niemcy: Psy przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń

Według vetion.de Hesja przygotowuje psy przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Do poszukiwania zwłok dzików mają być teraz wykorzystywane specjalnie wyszkolone psy.

Do tej pory podczas ośmiotygodniowego szkoleniu przygotowano łącznie 13 psów. W sumie powinno być przeszkolonych 30 psów i tyle samo ludzi do współpracy z nim. Koszt szkolenia to 2500 euro. Psy poszukiwawcze są wyposażone w nadajnik do celów lokalizacyjnych.

Również w Bawarii trwają przygotowanym na nagłe pojawienie się ASF. Kompleksowe środki kontroli obejmują również szkolenie psów. Pięć pierwszych par pies-człowiek właśnie zdało końcowe egzaminy i jest gotowych do działania.