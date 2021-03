Niemcy: stabilizacja cen tuczników umacnia się

Drugi tydzień z rzędu środowe notowanie niemieckiej "dużej giełdy" nie przyniosło zmiany cen. Prawdopodobnie również przyszły tydzień nie przyniesie zmiany trendu.

Minął już okres dynamicznych podwyżek cen żywca wieprzowego w Niemczech. O ile od początku lutego do końca pierwszej dekady marca stawki o ponad 30 eurocentów, to obecnie drugi tydzień z rzędu notujemy stabilizację cen.

Trend ten potwierdziło wczorajsze notowanie "dużej giełdy" tamtejszego Stowarzyszenia Producentów Zwierząt i Mięsa (VEZG) - sesja nie przyniosła żadnych zmian ceny, co oznacza, że przynajmniej do najbliższej środy obowiązywać będzie stawka 1,50 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Prawdopodobnie jednak również przyszły tydzień nie przyniesie zmian: następne notowanie przypadnie bowiem na przedświąteczną środę, a w tym czasie z perspektywy lat minionych rzadko dochodziło do zmian ceny.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu Euro z dnia wczorajszego - 4,63 zł), niemieckie tuczniki kosztują obecnie 6,94 zł za kilogram wbc. (6,91zł w zeszłym tygodniu). Różnica cen wynika ze zmiany kursu euro. W krajowych skupach na początku tygodnia półtusze w klasie E wyceniano średnio na 6,78 zł netto za kilogram.