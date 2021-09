Niemcy: Tuczniki znów tanieją. Ceny blisko historycznego minimum

Wczorajsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" przyniosło ze sobą kolejny spadek cen. Stawki skupu tuczników coraz bardziej przybliżają się do historycznego minimum.

Kolejne fatalne wieści płyną do nas zza Odry. Tamtejsze Zrzeszenie Producentów Żywca i Mięsa zdecydowało wczoraj o dalszej obniżce cen skupu tuczników. Przynajmniej przez najbliższych siedem dni w Niemczech obowiązywać będzie stawka 1,25 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Oznacza to że stawki za tuczniki spadły do poziomu nieobserwowanego od 17 lutego b.r.. Jednocześnie coraz bardziej zbliżamy się do wyrównania historycznego minimum cen w Niemczech. Obecne stawki są zaledwie o 6 eurocentów wyższe od niechlubnego rekordu - na przełomie 2020 i 2021 roku przez kilkanaście tygodni w Niemczech obowiązywała stawka rzędu 1,19 euro.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg. kursu euro z dnia dzisiejszego) niemieckie rzeźnie płacą obecnie 5,64 zł/kg półtuszy. Dla porównania przed tygodniem wartość ta wynosiła 5,94 zł/kg.

W najbliższym czasie trudno oczekiwać realnej podwyżki cen tuczników. Z rynku chińskiego docierają do nas wprawdzie nieśmiałe głosy mówiące o możliwości zwiększenia skali eksportu, z drugiej jednak strony wchodzimy powoli w okres sezonowych obniżek cen, związanych z ograniczonym popytem na wieprzowinę na rynku wewnętrznym. Na znaczący wzrost cen przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać.