Jak wynika ze wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Niemczech ubito o około 8,0 proc. mniej świń niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Trwa załamanie produkcji

Od stycznia do września pogłowie trzody rzeźnej spadło o 2,83 mln sztuk, czyli o 8,0 proc., do 32,56 mln sztuk w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To wskazuje na kontynuację załamania produkcji. W latach 2017–2022 liczba zwierząt dostarczonych do lokalnych rzeźni spadła już o ponad 11 mln. Chociaż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. ubito około 219 000 świń z zagranicy więcej, co stanowi 1,13 mln (+23,9 proc.), nie mogło to jednak zrekompensować spadku uboju 3,05 mln zwierząt z niemieckich chlewni (-8,8 proc.). Produkcja wieprzowiny wyniosła zatem 3,10 mln ton, czyli o 266 200 ton albo o 7,9 proc. mniej niż w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Spodziewany jest dalszy spadek podaży

Spadająca liczba loch w majowym spisie inwentarza żywego sugeruje, że spadek niemieckiej produkcji wieprzowiny prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Wyniki listopadowego spisu żywca czy liczba zamykanych gospodarstw jest obecnie nieco niższa ze względu na poprawę rentowności hodowli trzody chlewnej.