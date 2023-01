Wczorajsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" żywca wieprzowego nie przyniosła żadnych zmian. Na rynku obowiązuje rekomendowana stawka ustalona jeszcze pod koniec listopada ubiegłego roku.

Zdaje się, że za Odrą rynek nie wyrwał się jeszcze z okołoświątecznego marazmu. Brak impulsu do wzrostu cen znalazł swoje odbicie we wczorajszej sesji "dużej giełdy". Zakończyła się ona takim samym wynikiem jak pięć wcześniejszych sesji. Oznacza to, że przynajmniej do kolejnej środy rekomendowana cena tuczników w Niemczech będzie wynosić 2,00 euro za kilogram tucznika w wadze poubojowej (mięsność 57 proc. - odpowiednik naszej klasy E).

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 4,67) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 9,34 zł za kilogram wbc. W polskich skupach ceny wciąż utrzymują się jeszcze powyżej ceny niemieckiej - na początku tygodnia za tuczniki w klasie E skupy płaciły średnio 9,42 zł netto za kilogram. Żywiec wyceniany był natomiast na 7,37 zł netto za kilogram.