Niemcy: zabito 690 000 dzików w ciągu jednego roku

W sezonie łowieckim 2020/2021, który trwał od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., myśliwi w Niemczech odstrzelili łącznie 687 581 dzików.





Rekordowy sezon polowań

Niemiecki Związek Łowiecki (DJV) ogłosił, że było to mniej niż w poprzednim rekordowym sezonie 2019/2020, ale zarazem jest to trzeci najwyższy wynik od czasu rozpoczęcia rejestracji prawie 100 lat temu.

Jest to godne uwagi, ponieważ w zimowej połowie 2020 r. ponad połowa wszystkich polowań pędzonych została odwołana ze względu na obostrzenia związane z koronawirusemi i zakaz zakwaterowania.

Według DJV myśliwi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim osiągnęli rekord w badanym roku, zabijając 106 803 dzików. Kolejna była Brandenburgia z 90 306 zwierzętami, a trzecia Saksonia z 37 069 dzikami. Myśliwi w trzech krajach związkowych dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF) zabili ponad jedną trzecią wszystkich dzików w całym kraju.

Stowarzyszenie myśliwych podkreśliło ważny dobrowolny wkład myśliwych w walkę z chorobą zwierząt. Zmniejszone pogłowie dzików utrudnia naturalne przenoszenie się wirusa ze zwierzęcia na zwierzę. DJV wezwał polityków i władze do podjęcia dalszych wysiłków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF.

Postulaty myśliwych

Centralny Zespół Kryzysowy ds. Chorób Zwierząt przy rządzie federalnym musi otrzymać w przyszłości większe uprawnienia i koordynować współpracę między władzami na szczeblu stanowym i okręgowym. Powinno być również więcej zachęt do polowań na dziki. Na przykład myśliwi powinni mieć możliwość skorzystania z pomocy rzeźników przy sprzedaży dziczyzny. Jak dotąd tylko Badenia-Wirtembergia i Dolna Saksonia w praktyce zastosowały tę redukcję przeszkód biurokratycznych.

Ponadto, według związku łowieckiego, opłaty za obowiązkowy testy na włośnie u dzików, praktykowane w Nadrenii Północnej-Westfalii, powinny być ponoszone przez władze w całym kraju.

DJV wzywa również do standaryzacji i promowania szkolenia psów poszukujących tusz, ponieważ wykonały one cenne prace we wczesnym wykrywaniu ASF. Nowoczesny sprzęt ochronny dla psów myśliwskich i myśliwych oraz urządzenia śledzące są drogie. Wsparcie finansowe miałoby, zatem sens, podobnie jak zniesienie podatków na tresowane psy myśliwskie.