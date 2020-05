Niemcy: Zamknięto dwa duże zakłady mięsne

Jak informuje KZP-PZTCh POLPIG, ze względu na potwierdzenie infekcji koronawirusem u pracowników, zamknięto dwa duże zakłady mięsne w Nadrenii Północnej - Westfalii, oraz w Szlezwik-Holsztyn.

Wczoraj informowaliśmy Państwa o potwierdzeniu infekcji COCID-19 u jednego z pracowników należącego do spółki Animex zakładu mięsnego w Starachowicach:

Okazuje się, że nie tylko nasz kraj boryka się z podobnymi problemami. Jak donosi Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, w ostatnim czasie ze względu na wystąpienie zakażenia koronawirusem u pracowników zamknięto także dwie niemieckie ubojnie. Mowa tu o zakładach zlokalizowanych w landach Nadrenia Północna - Westfalia, oraz Szlezwik-Holsztyn. W obu przypadkach lokalne władze zarządziły przetestowanie pracowników również innych zakładów mięsnych pod kątem zakażenia wirusem. Potwierdzenie przypadków choroby u personelu innych ubojni może doprowadzić zamknięcie kolejnych zakładów, a to z kolei większą presję na stawki skupu żywca wieprzowego. Zresztą zdaniem przedstawicieli KZP-PTCh POLPIG, fakt zamknięcia dwóch dużych ubojni może pośrednio odpowiadać za duże spadki cen tuczników, jakie w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy w Niemczech.

Jak czytamy w komunikacie POLPIG-u, to właśnie kwestia czasowego zamykania zakładów mięsnych, lub obejmowania kwarantanną personelu ferm jest obecnie największym zagrożeniem dla produkcji trzody chlewnej. Przerwa w funkcjonowaniu ubojni może skutkować czasowym spadkiem popytu, a co za tym idzie także cen żywca. Jeszcze gorsze konsekwencje może mieć wystąpienie COVID-19 u pracowników ferm: w skrajnych przypadkach dochodzić może bowiem do pozostawienia świń bez opieki, a nawet do uboju sanitarnego utrzymywanych tam zwierząt.