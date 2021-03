Niemcy znów podnoszą stawki za tuczniki!

Dzisiejsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" przyniosło kolejny duży wzrost cen tuczników. Aktualnie obserwowane stawki są najwyższe od początku lipca ubiegłego roku.

Jak ogłosiło niemieckie Zrzeszenie Producentów Zwierząt i Mięsa (VEZG), dzisiejsza sesja giełdy żywca wieprzowego zakończyła się kolejnym (i to niemałym) wzrostem cen. W porównaniu z ubiegłym tygodniem zwiększyły się one o kolejnych 10 eurocentów i wynoszą obecnie 1,50 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Po raz ostatni tak wysokie ceny obserwowaliśmy na początku lipca ubiegłego roku, co świadczy o tym, że rynek (przynajmniej chwilowo) wydźwignął się z ostatniego kryzysu.

W przeliczeniu na polską walutę niemieckie tuczniki kosztują obecnie 6,86 zł za kilogram wagi bitej ciepłej. Na początku tygodnia średnia stawka w krajowych skupach wynosiła 6,47 zł netto za kilogram klasy E, biorąc pod uwagę dzisiejszą podwyżkę ceny w krajowych skupach powinny wkrótce zbliżyć się do niemieckiej.