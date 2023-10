Od stycznia do lipca br. eksport niemieckiej wieprzowiny spadł o 14 proc. w porównaniu do 2022 r. Fot. Shutterstock

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku niemiecki eksport wieprzowiny w dalszym ciągu spadał w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Największy spadek eksportu do krajów trzecich

W szczególności znacznie spadł eksport do krajów trzecich, który spadł o 20%. W związku z mniejszą podażą trzody rzeźnej w tym kraju, mniejsza ilość wieprzowiny trafia do handlu zagranicznego. Jak podaje Agrarmarkt Informationsgesellschaft (AMI), eksport niemieckiej wieprzowiny w dalszym ciągu spada, a w okresie od stycznia do lipca 2023 r. obrót wieprzowiną i produktami ubocznymi był o 14 proc. niższy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Większość niemieckiej wieprzowiny pozostaje w UE

Duża część, bo 75 proc. całkowitej ilości, została sprzedana na terenie UE. Największymi odbiorcami niemieckiej wieprzowiny pozostają Holandia i Włochy, które łącznie posiadają ponad jedną czwartą udziału w rynku. Według AMI, spadek w porównaniu z wolumenem eksportu w tym samym okresie ubiegłego roku wynosi dla tych dwóch krajów odpowiednio 9 i 10 proc.

Mniej dostępnej wieprzowiny

Ilość dostępnego mięsa maleje Szczególnie znacząco spadł eksport do krajów trzecich, który spadł o jedną piątą. W związku z wybuchem afrykańskiego pomoru świń (ASF) dostawy do Azji spadły w szczególności z powodu nałożonych zakazów dostaw. Kolejną przyczyną spadku eksportu jest wysoki poziom cen w porównaniu do standardów międzynarodowych. Jednak niemiecki eksport w UE również spadł o 13 proc. Ze względu na znacznie zmniejszoną populację świń w Niemczech dostępne są również mniejsze ilości mięsa.