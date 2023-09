Liczba hodowców trzody chlewnej i świń trzymanych w Niemczech od lat znacznie spada, a fala wycofywania się z hodowli trzody chlewnej w Niemczech nie słabnie, prawie, co dziesiąte gospodarstwo zaprzestało hodowli trzody chlewnej w ciągu zaledwie jednego roku.

Dramatyczny spadek hodowli świń

Opublikowanie przez Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) ostatecznych wyników spisu żywca z 3 maja 2023 r. pokazuje, że pogłowie świń w Niemczech znacznie się zmniejszyło, mimo że liczebność została nieznacznie skorygowana w górę w porównaniu do wyników wstępnych. W porównaniu z poprzednim rokiem pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 6,2 proc. i obecnie jest na najniższym poziomie w historii.

Spadek hodowli trzody chlewnej postępuje w dramatycznym tempie. Głównym powodem odejścia producentów jest w dalszym ciągu brak bezpieczeństwa planowania i perspektywy na spółki.

Ostateczne wyniki spisu

Destatis opublikował właśnie ostateczne wyniki spisu zwierząt gospodarskich na z 3 maja 2023 r. W związku z późnymi rejestracjami łączny pogłowie został skorygowany w górę o 235 200 sztuk do 20,95 mln w porównaniu do wyników wstępnych. Jednak spadek w porównaniu z badaniem z poprzedniego roku pozostaje bardzo wyraźny i wyniósł 6,2 proc.. W wartościach bezwzględnych oznacza to spadek pogłowia zwierząt o 1,39 mln sztuk. Pomimo korekt nie zmienił się także fakt, że pogłowie świń w Niemczech spadło obecnie do historycznie niskiego poziomu.

Korekta we wszystkich kategoriach zwierząt

Korekty ostatecznych liczb w porównaniu do wartości wstępnych nie są rzadkością. Statystycy skorygowali w górę dane dotyczące populacji we wszystkich kategoriach świń w porównaniu do wstępnych wyników.

Ostatecznie dało to 9,86 mln prosiąt i warchlaków (o ok. 82 300 szt. więcej w porównaniu do danych wstępnych) oraz 9,68 mln tuczników (o ok. 132 100 szt. więcej w porównaniu do danych wstępnych). Wielkość stada macior hodowlanych została skorygowana w górę o 20 300 sztuk do ponad 1,39 mln macior. W rezultacie spadek pogłowia w stosunku do poprzedniego roku był nieco mniejszy i wyniósł 6,7 proc. (wstępny szacunek zakładał spadek o 8,1 proc.), ale nadal był bardzo wysoki.

Poza tym skorygowano jeszcze liczbę hodowców trzody chlewnej. Pierwotna liczba została zmieniona z 15 900 do 16 200. W maju 2022 r. było ich jeszcze 17 860, a wiosną 2021 r. około 19 800.