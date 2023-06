Jak nieoficjalnie dowiadujemy się z mediów społecznościowych, na obszarze naszego kraju wystąpiły dwa nowe ogniska ASF świń. Niestety nie znamy jeszcze szczegółów wydarzenia.

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych Bartosz Czarniak, rzecznik PZHiPTCh "Polsus".

Nie znamy szczegółów ognisk ASF

Na chwilę obecną nie mamy niestety wiedzy ani co do wielkości zakażonych stad, ani co do konkretnej ich lokalizacji. Wiemy tyle, że jedno z ognisk wystąpiło na zachodzie Polski, drugie zaś we wschodniej części kraju. O szczegółach ognisk poinformujemy natychmiast po ich ewentualnym potwierdzeniu,

Jeżeli informacja potwierdzi się, będzie to drugie i trzecie ognisko pomoru w tym roku. Pierwsze z nich wystąpiło w połowie kwietnia na Dolnym Śląsku.

ASF w 2022 roku

Pod względem występowania ASF u świń ubiegły rok należał do bardziej spokojnych. W tym czasie potwierdzono "zaledwie" 14 ognisk choroby, gdy w roku wcześniejszych wystąpiło ich w naszym kraju 124. W ubiegłym roku ASF pojawił się w województwach wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińskko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Istnieją niestety realne obawy, że libaralizacja wymogów bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów trzody na własny użytek może znacząco pogorszyć sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ASF u świń. Na razie jednak za wcześnie, by jednoznacznie to stwierdzić.