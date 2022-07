W tym tygodniu większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków podniosła ceny. Czy jest to początek dłuższego trendu? Nasi rozmówcy pozostają ostrożni w prognozach.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy niemal połowa ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków krajowych zdecydowała się w tym tygodniu na podniesienie cen (od 5 do 15 zł/szt.). W przypadku warchlaków importowanych z Danii podwyżki wprowadziła zdecydowana większość anektowanych punktów (od 5 do 10 zł/szt.).

Prognozy dla rynku warchlaków

Spadające ceny zbóż nieco poprawiają nastroje w sektorze trzody, choć nasi rozmówcy są wciąż dość ostrożni w kwestii optymizmu.

– Dużym problemem pozostaje susza. U nas w regionie zbiory będą o około połowę niższe od tego co zakładano. Kłosy niby wykształcone, ale ziarno tylko do połowy. Będzie ogromny deficyt zboża, więc jeszcze jest za wcześnie na jakikolwiek optymizm – stwierdził jeden z naszych rozmówców.

Z kolei Ewa Kucharska ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu możliwe będzie podniesienie cen warchlaków, choć zaznacza, że to dość optymistyczne podejście.

– Jest kilka kwestii, które mogą się złożyć na podwyżki cen warchlaków. Oprócz spadających cen zbóż i podwyżki cen tuczników pozytywny wpływ wywiera również rozpoczęcie żniw – mówi Kucharska. – Zboża nie są już takie drogie, więc rezygnacja z tuczu i sprzedaż zbóż nie jawi się już tak atrakcyjnie. Sądzę, że wielu producentów zastanowi się dwa razy czy przerobić zboża przez wieprzowinę czy sprzedać – podkreśliła.

W opinii Jakuba Dorożyńskiego, specjalisty ds. sprzedaży z PH Konrad, może dojść do podwyżek cen warchlaków, jednak nie będą one znaczące.

– W cennikach za tuczniki nie widać gwałtownych zmian. Podaż tuczników nie jest duża, a upały jeszcze ją ograniczają, ale zakłady nie mają dużego zapotrzebowania na mięso, więc nie kwapią się, by podnosić ceny. Każdy zakład chętnie weźmie tuczniki, ale jest w stanie zrezygnować, jeśli wymagałoby to dołożenia 5 czy 10 groszy do ceny. Zakłady zaznaczają, że nie ma dużego zbytu mięsa i handel, pomimo sezonu w pełni, jest bardzo słaby – tłumaczy Dorożyński. – Nie sądzę, żeby w nadchodzącym tygodniu tuczniki mocno zdrożały, a to przełoży się na ceny warchlaków, które mogą wzrosnąć, ale nie będą to wielkie zmiany rzędu 20-30 zł. Spodziewałbym się raczej podwyżki o ok. 2 euro, czyli podobnie jak w tym tygodniu, aczkolwiek jest to nieprzewidywalny rynek – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (01.07.2022)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 237 zł/szt. netto., tj. o 1 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny minimalnie osiągają 210 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

Z kolei warchlaki krajowe w masie 30 kg kosztują średnio 281 zł/szt. netto, tj. o 3 zł/szt. netto więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 250 - 315 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 01.07.2022, farmer.pl

Ceny warchlaków importowanych (01.07.2022)?

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 267 zł/szt. netto, tj. o 4 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 213 do 320 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 01.07.2022, farmer.pl

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!