Po okresie kilkutygodniowych spadków cen, na rynku tuczników nastąpiła zmiana trendu: w skupach odnotowano podwyżki cen. O ile w przypadku świń w wbc jest ona symboliczna, o tyle żywiec podrożał dość wyraźnie.

Z obniżkami cen tucznika mieliśmy do czynienia już od połowy grudnia. W tym czasie ceny spadły przeciętnie o 70 groszy. Działo się to pomimo wielotygodniowej stagnacji cen w Niemczech, a polskie stawki spadły w tym okresie wyraźnie poniżej średniej niemieckiej. W tym tygodniu niespodziewanie odnotowaliśmy jednak wzrost cen tucznika. Nie jest on być może zbyt spektakularny, jednak same podwyżki są z pewnością pozytywnym sygnałem.

Ile kosztują tuczniki?

Za tuczniki w wadze żywej krajowe skupy płacą obecnie 7,13 złotych netto za kilogram, czyli o 10 groszy więcej niż przed tygodniem. Stawki za żywiec wahają się w granicach 6,50 - 7,80 zł netto/kg. Tuczniki w wadze bitej ciepłej (klasa E) wyceniane są obecnie na 9,09 złotych netto za kilogram co oznacza, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem tuczniki podrożały o symboliczne 3 grosze. Ceny za klasę E wahają się w granicach 8,60 - 9,60 zł netto za kilogram.

Sprawdź aktualne notowania cen tuczników!

Podwyżki cen to nie jedyny pozytywny sygnał z rynku: