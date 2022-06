Ostatnie tygodnie przyniosły nieśmiałe podwyżki cen warchlaków, jednak wśród hodowców trudno szukać optymizmu. Jak podkreśla jeden z naszych rozmówców, warchlaki powinny kosztować około 400 zł, żeby przy obecnych kosztach produkcji hodowcy mogli uzyskać satysfakcjonujące zyski.

Choć część naszych rozmówców wspomniała o nadziei na podwyżki cen warchlaków w najbliższym czasie, to wśród hodowców wciąż dominuje zniechęcenie kosztami produkcji niewspółmiernie wysokimi w stosunku do cen sprzedaży warchlaków.

– Wszyscy czekają na żniwa, żeby zobaczyć jakie będą po nich ceny zbóż. Trzeba jeszcze poczekać, chociaż miesiąc – mówi Maciej Migała. – Produkują jedynie Ci, którzy mają zobowiązania agencyjne. Kto nie musi, ten się w to nie bawi. Lepiej jest sprzedać zboże i mieć święty spokój. Hodowcy mają już po prostu dość. Agencja daje pieniądze i zobowiązania na pięć lat, ale nikt się nie przejmuje później czy rolnicy będą mieli zbyt – dodaje.

Inny z naszych rozmówców podkreśla, że ceny warchlaków nie pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących zysków.

– Obecnie warchlak w masie 30 kg powinien kosztować przyjemniej 400 zł, żeby hodowcy mogli odrobić nieco strat i mieć za co w żniwa kupić zboże – zaznaczył. – Koszty produkcji są bardzo drogie, a kryzys dopiero nadejdzie, ponieważ ludzie nie posiadają już żadnych oszczędności a coraz więcej chlewni jest zamykanych – dodał.

– Z ubojni docierają do nas sygnały, że ze sprzedażą mięsa nie jest łatwo, z drugiej strony na rynku tuczników pojawiają się pozytywne zmiany i ceny powoli pną się w górę, co powinno odbić się na rynku warchlaków – informuje Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad. – Wczorajsze notowania na duńskiej giełdzie były zaskoczeniem dla wszystkich, ale widocznie SPF uznał, że jeszcze nie pora na podwyżki. Na razie wzrosła wysokość bonusów. Wracamy do cen kontraktowych, tj. cena giełdowa plus 9-11 euro bonusu. W najbliższych tygodniach warchlaki powinny drożeć. Jeśli na rynku tuczników sytuacja będzie się poprawiać, to po kolejnej giełdzie warchlaków ceny mogą gwałtownie wzrosnąć – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (24.06.2022)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 236 zł/szt. netto. Ich ceny minimalnie osiągają 210 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 278 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 250 - 315 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 24.06.2022

Ceny warchlaków importowanych (24.06.2022)?

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 263 zł/szt. netto. Ich ceny wahają się w zakresie od 213 do 320 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 24.06.2022

