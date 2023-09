Pomimo obniżki cen na niemieckiej "dużej giełdzie", na krajowym rynku tuczników doszło do kolejnych podwyżek, choć są one zdecydowanie mniejsze niż ubiegłym tygodniu. Znaczna część ankietowanych punktów skupu podjęła decyzję o podtrzymaniu cen.

Aktualnie za kilogram tucznika w klasie E skupy płacą od 9,55 do 10,50 zł netto za kilogram, przy czym średnia cena ustaliła się na poziomie 10,20 zł netto za kilogram. To o 4 grosze więcej niż w zeszłym tygodniu.

Podobne podwyżki odnotowano w przypadku tuczników w wadze żywej. W tym przypadku kilogram kosztuje średnio 8,00 zł, czyli o 5 groszy więcej niż w ubiegłym tygodniu. Ceny wahają się w granicach 7,60 - 8,60 zł netto za kilogram.

„Spadek pogłowia świń w UE oznacza mniejszą podaż żywca w najbliższym okresie. Ale nie możemy zapominać, że dopełnieniem obrazu rynku jest strona popytowa, a więc poziom konsumpcji wewnątrz Wspólnoty oraz eksportu. To właśnie malejąca konsumpcja w UE była powodem spadku ceny VEZG w ostatnią środę o 5 centów do poziomu 2,25 €/kg. Wysokie ceny energii nie zniechęcają do zwiększania zapasów w zakładach mięsnych” – zaznacza w cotygodniowym komentarzu Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCh Polpig. „Jak dotąd nie widać zdecydowanej reakcji w krajowych skupach na obniżkę ceny w Niemczech. Żywca nie ma zbyt dużo na rynku, a wiele zakładów utrzymało poziom cen skupu z ubiegłego tygodnia” – dodaje.