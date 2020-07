Nigeria: Nawet milion świń ubitych w wyniku ASF

Nie tylko Europa i Azja borykają się z afrykańskim pomorem świń. ASF jest także dużym problemem na Czarnym Lądzie. Jak wynika z informacji portalu Pigprogress.net, w Nigerii na skutek choroby padło lub zostało ubitych nawet milion świń.

W ciągu minionych 10 lat ASF kilkukrotnie pojawiał się w różnych częściach Afryki, nie była to jednak skala masowa. Jak informuje portal Pigprogress.net powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), w latach 2016-2019 na kontynencie potwierdzono 63 ogniska ASF, w następstwie których zlikwidowano „zaledwie” 42 tysiące świń. Sytuacja znacząco pogorszyła się jednak na początku tego roku, kiedy to pojawiły się pierwsze ogniska pomoru w Nigerii.

Choroba początkowo pojawiła się w stanie Ogun, w południowo-zachodniej części Nigerii, niedaleko granicy z Beninem. Następnie przeniosła się do sąsiedniego stanu Lagos. Na początkowym etapie rozwoju epizootii wielu rolników nie znało przyczyn śmierci zwierząt, stąd też nie podjęto szczególnych działań związanych z powstrzymaniem choroby. W efekcie znikomych zabezpieczeń biologicznych stad, choroba rozprzestrzeniła się w bardzo szybkim tempie, obejmując swoim zasięgiem ¼ stanów. Szacuje się, że w efekcie ognisk ASF padło, lub zostało ubitych nawet milion świń. Straty wywołane przez chorobą szacowane są na ponad 50 milionów USD, zagrożonych jest ponadto ponad 20 tys. miejsc pracy.

Niestety jak do tej pory niewiele zrobiono by pomóc rolnikom poszkodowanym przez chorobę. Podjęte do tej działania są co najwyżej symboliczne. Na szczęście wiele wskazuje na to, że szczyt epidemii Nigeria ma już za sobą: w ciągu minionych 30 dni obserwuje się bowiem wyraźny spadek liczby zachorowań.

Nigeria jest jednym z czołowych producentów trzody chlewnej w Afryce. Szacuje się, że w ubiegłym roku kraj ten wyprodukował blisko 300 tys. ton żywca wieprzowego.