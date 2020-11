Niższa cena nie zwiększy możliwości ubojowych zakładów mięsnych

Unijna branża mięsna cały czas boryka się z komplikacjami spowodowanymi pandemią koronawirusa, chodzi tu o problemy z utrzymaniem pełnego składu załogi pracowniczej, ale i blokadę importu mięsa przez Chiny w przypadku wystąpienia zachorowań na COVID-19 w zakładzie. Sytuacji w Europie nie poprawia ASF w Niemczech.

Aleksander Dargiewicz prezes POLPIG, w swoim komentarzu podkreśla niskie i niezmienne ceny skupu świń za naszą zachodnią granicą, na co składa się sytuacja z ASF i z COVID-19. - W dniu 11/11/2020 niemieckie notowania (VEZG) tuczników utrzymały się na poziomie 1,27 €/kg (wbc), chociaż wzrosła presja cenowa w ostatnich dniach z powodu rosnącej nadwyżki żywca na rynku. Po wybuchu afrykańskiego pomoru świń w Niemczech ceny żywca wieprzowego pozostały niezmienione przez dziewięć tygodni z rzędu. Niemieccy eksperci rynkowi twierdzą, że dalszy spadek cen żywca nie zwiększyłby liczby skupionych świń, gdyż ograniczenia skupu wynikają z braku personelu w rzeźniach i na liniach przetwórczych. Niższa cena skupu nie zwiększy możliwości ubojowych żywca.

VEZG podaje też, że obecna nadwyżka podażowa to ponad 610 000 świń.

- Niemieckie rzeźnie ponownie próbują zwiększyć liczbę ubojów poprzez pracę w weekendy i dni wolne, ale uzyskanie niezbędnych zezwoleń od władz trwa zbyt długo. Ceny trzody chlewnej spadły w wielu innych krajach europejskich, co jednak nie jest niczym niezwykłym o tej porze roku. Wielu ekspertów spodziewa się wzrostu podaży tuczników na europejskim rynku w nadchodzących tygodniach. Spadki cen w stosunku do ubiegłego tygodnia wg ISN wystąpiły w Austrii (-9₵), Francji (-5₵), Belgii (-4₵) za kilogram (wbc). Niepewność pojawiła się również na duńskim rynku wieprzowiny w związku z wykryciem wirusa Covid-19 u pracowników w trzech dużych zakładach mięsnych. Reakcja Chin była natychmiastowa i wysyłka wieprzowiny z tych zakładów została wstrzymana. W rezultacie cena skupu spadła o 7 eurocentów w stosunku do ubiegłego tygodnia. Na krajowym rynku cena skupu żywca wieprzowego spadła o 10-20 groszy w stosunku do cen sprzed tygodnia. Wiele odbiorów tuczników zostało przełożonych na przyszłe tygodnie, co świadczy o niepewności na rynku. Opóźnienia w odbiorze w strefie białej ASF sięgają 1 tygodnia. Najgorzej jest w strefie niebieskiej, gdzie opóźnienia dochodzą do 2-3 tygodni – podkreśla Aleksander Dargiewicz.

Zdaniem eksperta, dosłownie: Weszliśmy w głęboki kryzys. Jedynie doniesienia medialne o możliwości przywrócenia w Unii Europejskiej krzyżowego skarmiania mączki mięso-kostnej od lutego 2021 r. może dawać pewną nadzieję na obniżenie kosztów paszy.