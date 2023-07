Po raz kolejny środowa sesja "dużej giełdy" nie przyniosła zmiany rekomendowanych stawek cen tuczników. Utrzymane zostały wartości ustalone jeszcze w czerwcu.

Wczorajsza sesja piąty raz z rzędu zakończyła się wynikiem 2,50 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Pamiętajmy że jest to jak do tej pory najwyższa cena w historii notowań dużej giełdy. Rozpatrywany wczoraj zakres cenowy wynosił od 2,50 do 2,53 euro za kilogram, średnia waga ubojowa nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim notowaniem i wynosi 96,5 kg.

Trwa stabilizacja na rynku tuczników

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z wczoraj - 1 EUR=4,45 PLN) niemiecka rekomendowana stawka skupu tuczników wynosi 11,12 zł/kg, czyli dokładnie tyle samo co tydzień temu.

Jak pisaliśmy wczoraj, wtorkowa sesja giełdy ISW zakończyła się delikatną podwyżką. Ustalona podczas aukcji stawka wyniosła 2,62 euro/kg (2,60 euro/kg w piątkowym notowaniu.

Ceny tuczników w kraju spadają

W odróżnieniu od rynku niemieckiego na krajowym rynku tucznika obserwujemy w ostatnich dniach bolesny spadek cen. Na początku tygodnia ceny tuczników w klasie E wyniosły w naszym kraju 11,20 zł netto za kilogram (-47 groszy), żywiec wyceniano zaś na 8,85 zł netto za kilogram (-27 groszy). Po dłuższym czasie ceny krajowe zbliżyła się zatem do niemieckich.