Nowa tuczarnia Gobarto w Wielkopolsce. Do końca 2020 powstaną kolejne

Obiekt tuczowy dla 1996 świń został oddany do użytku w Lubocześnicy w województwie wielkopolskim. W uroczystym otwarciu wzięli udział inwestorzy – Tadeusz i Aldona Szukała z rodziną, przedstawiciele Gobarto oraz zaproszeni goście. Budynek został wyposażony w najnowsze technologie stosowane w hodowli trzody chlewnej.

Inwestycja powstała w ramach Gobarto 500 – programu integracji tuczu. W ramach współpracy Gobarto będzie dostarczać warchlaki w wadze 30 kg, które będą odbierane po osiągnięciu odpowiedniej wagi. Gobarto zadba także m.in. o dostawy pasz i stałą opiekę weterynaryjną. Zadaniem hodowcy jest jak najlepsze dbanie o stado. Oficjalne otwarcie hodowli odbyło się 24.09.2020 r. Wydarzenie rozpoczął Prezes Gobarto S.A. Marcin Śliwiński, który powiedział:

― Jest to nowoczesny budynek, wykonany z najlepszych materiałów, wyposażony w dobrej jakości sprzęt, w którym można efektywnie i zgodnie z wszelkimi normami dotyczącymi dobrostanu produkować przez najbliższe kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat. Otwieramy go w momencie bardzo niskich cen na rynku trzody chlewnej, ale dla rolnika bezpośrednio nie ma to znaczenia. Program Gobarto 500 jest tak skonstruowany, że bez względu na sytuację na rynku, rolnik, z którym współpracujemy, otrzymuje wynagrodzenie zależne tylko od wyników produkcyjnych, czyli od parametrów, na które bezpośrednio ma wpływ. To Gobarto bierze na siebie ryzyko wahań cen. W zamian oczekujemy solidnej i rzetelnej pracy oraz dbania o inwentarz.

Następnie głos zabrał właściciel inwestycji – Tadeusz Szukała:

― Gospodarstwo znajduje się w naszym posiadaniu od blisko stu lat. Założył je jeszcze mój dziadek, kiedy to na początku lat 20. wykupił tutaj grunty. Prowadzimy uprawę polową na blisko 80 ha. Dotychczas również produkowaliśmy tuczniki w cyklu otwartym na wolnym rynku, ale z powodów wahań cen oraz dużego ryzyka zdecydowaliśmy się na zmianę modelu. Współpraca z Gobarto 500 gwarantuje nam stabilizację.

Punktem kulminacyjnym otwarcia było poświęcenie obiektu oraz symboliczne przecięcie wstęgi. Po części oficjalnej oprowadzono gości po obiekcie oraz przedstawiono wykorzystane w nim technologie. Chlewnia została wyposażona w wentylację grawitacyjną opartą na kurtynach ściennych i przepustnicach kominowych, z zastosowaniem automatycznego sterowania temperaturą i wilgotnością. Zwierzęta będą hodowane na ruszcie betonowym. Budynek ma wymiary 16x118 m, a pierwsze wstawienie zwierząt zaplanowano na 29 września.

To pierwsze otwarcie po zniesieniu obostrzeń wprowadzonych w marcu tego roku przez rząd w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

― Cieszy nas, że pomimo trudnych czasów, zarówno jeśli chodzi o epidemię ASF, jak i COVID-19, program wciąż się rozwija i dołączają to niego kolejni zainteresowani. Rolnicy hodujący w cyklu otwartym na wolnym rynku są obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Ostatnie tygodnie to ciągłe spadki cen z powodu pojawienia się ASF u naszych zachodnich sąsiadów. Także Ci, którzy chcieliby modernizować lub rozwijać swoje gospodarstwa, nie mają łatwo, ponieważ banki niechętnie udzielają kredytu na inwestycję w trzodę chlewną. Mamy tę przewagę, że bank, który współpracuje z nami przy realizacji Gobarto 500 umożliwia realizację inwestycji, takich jak ta – powiedział Jacek Jagiełłowicz, wiceprezes Gobarto Hodowca – spółki odpowiedzialnej za realizację Gobarto 500.

Do końca tego roku do użytku zostaną oddane 3 kolejne budynki w programie Gobarto 500. Wszystkie na terenie województwa wielkopolskiego.