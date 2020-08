Nowe ogniska ASF. Przybywa stad kontaktowych

Dzisiaj odnotowano kolejne ogniska ASF. Jest ich aż osiem, z czego sześć zlokalizowanych w woj. lubelskim. Jak mówi w rozmowie z redakcją Paweł Piotrowski, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie – są to małe stada i głównie kontaktowe do poprzednich ognisk.

Główny Inspektorat Weterynarii oznaczył na mapie Polski, przedstawiającej zasięg choroby, kolejne ogniska. Tym samym, od początku roku odnotowano już 63 ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce, od początku 2020 r.

Wiemy, że nowe ogniska potwierdzono, w następujących gminach:

56. ognisko ASF w gm. Obsza, w pow. biłgorajskim , w woj. lubelskim

57. ognisko ASF w gm. Susiec w pow. tomaszowskim, w woj. lubelskim,

58. ognisko ASF w gm. Werbkowice, w pow. hrubieszowskim, w woj. lubelskim,

59. ognisko ASF w gm. Hrubieszów, w pow. hrubieszowskim, w woj. lubelskim,

60. ognisko ASF w gm. Michów, w pow. w woj. lubelskim,

61. ognisko ASF, w gm. Obsza w pow. biłgorajski, w woj. lubelskim

62. ognisko ASF, w gm. Stawiguda, w pow. olsztyńskim w woj. warmińsko-mazurskim,

63. ognisko ASF, w gm. Stawiguda, w pow. olsztyńskim w woj. warmińsko-mazurskim.

Jak podkreśla w rozmowie z redakcją lek. wet Paweł Piotrowski, WLW w Lublinie – to są małe stada, kontaktowe do poprzednich ognisk, praktycznie w tych samych miejscach co poprzednie ogniska. Jeszcze czekamy na kolejne wyniki badań, to zapewne jeszcze nie koniec.

Choroba przesuwa się dalej, a jak wyjaśnia w rozmowie inspektor, ogniska pokrywają się z dodatnimi na ASF dzikami, które są znajdywane w okolicy gospodarstw oraz z korytarzami migracji tych zwierząt. Jako powody przeniesienia wirusa, są dzisiaj wskazywane prace polowe, wysoka presja wirusa w środowisku i braki w bioasekuracji stad. Mimo tego, dochodzenia epizootyczne cały czas trwają. – Rolnicy prowadzili żniwa, a w małych stadach bioasekuracja, to często pokazówka. Mamy więcej padłych dzików na ASF za pierwsze półrocze niż w całym zeszłym roku. Już wyszło rozporządzenie o zwiększeniu odstrzału sanitarnego.

Jak już wcześniej informowaliśmy, lubelska populacja dzików jest niedoszacowana, w marcu br. oceniono tę populację na poziomie nieco ponad 1000 szt. Natomiast, w tym roku odstrzelono już ok. 8 tys., a wśród znalezionych padłych dzików ok. 600 było dodatnich na ASF.

Jednocześnie WLW w Lublinie dodaje, że część kół nie wywiązała się z wcześniejszych zobowiązań, wykonano odstrzał sanitarny w 70 proc. Te koła, które nie wypełniły planów będą karane.

Poza zdarzeniami w woj. lubelskim, choroba została potwierdzona również w dwóch gospodarstwach w Rusi w gm. Stawiguda, w woj. warmińsko-mazurskim. W tym roku w tym regionie wykryto w sumie sześć ognisk tej choroby u trzody. ASF stwierdzono w gospodarstwie liczącym 855 sztuk świń i gospodarstwie liczącym 28 sztuk świń (PAP). To piąte i szóste tegoroczne ognisko ASF u trzody na Warmii i Mazurach. Poprzednie wykryto w gospodarstwach w Bukwałdzie koło Dywit, we wsi Marchewki w gminie Prostki, w Sarnowie w gminie Lidzbark Warmiński oraz w Olecku.

Aktualizacja: Wraz z upływem dnia, kolejne informacje o potwierdzonych ogniskach, nadal napływała. Oficjalnie, 24 sierpnia br. zamknięto z dziesięcioma, potwierdzonymi ogniskami ASF w Polsce.

Poniżej, ostatni komunikat GLW w tej sprawie:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 56 - 66 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Powyższe ogniska zostały stwierdzone w województwie lubelskim oraz warmińsko-mazurskim, w gospodarstwach położonych na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE. Ogniska nr 58, 59, 64 i 66 zostały wykryte w wyniku likwidacji świń w wyznaczonych gospodarstwach kontaktowych w ramach stamping - out policy.

56 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, położonym w miejscowości Dorbozy, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

57 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 35 świń, położonym w miejscowości Kunki, gmina Susiec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.

58 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 7 świń, położonym w miejscowości Honiatycze-Kolonia, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.

59 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 5 świń, położonym w miejscowości Szpikołosy, gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.

60 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 21 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 19 świń, położonym w miejscowości Podlodówek, gmina Michów, powiat lubartowski, województwo lubelskie.

61 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 21 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 20 świń, położonym w miejscowości Olchowiec, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

62 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 21 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 28 świń, położonym w miejscowości Ruś, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

63 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 21 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 855 świń, położonym w miejscowości Ruś, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

64 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 22 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 64 świnie, położonym w miejscowości Zaburze, gmina Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie.

65 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 22 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 33 świnie, położonym w miejscowości Wólka Pukarzowska, gmina Łaszczów, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.

66 ognisko w 2020 r. stwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 21 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 75 świń, położonym w miejscowości Gorajec Zagroble, gmina Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie.