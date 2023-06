Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń w stadzie trzody chlewnej.

Szóste ognisko ASF wybuchło w stadzie świń zlokalizowanym w miejscowości Tyśmienica, w gminie Parczew, w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim. Na terenie tym obowiązuje strefa różowa, jednak już wcześniej było wiadomo, że wkrótce zostanie wprowadzona strefa czerwona.

Jest to drugie ognisko ASF wyznaczone w powiecie parczewskim w tym roku. Poprzednie wyznaczono 16.06.2023 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1216 świń (tuczników), położonym w miejscowości Rudzieniec, w gminie Milanów.

Od początku czerwca potwierdzono już pięć ognisk ASF w stadach trzody chlewnej, z czego trzy na terenie województwa lubelskiego.

Jak poinformował nas lek. wet. Piotr Kicman, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie, w gospodarstwie, w którym stwierdzono nowe ognisko ASF utrzymywane było ponad 1700 świń. Obecnie trwa likwidacja stada. Rozpoczęto także czynności wyjaśniające.

W ocenie naszego rozmówcy ognisko to nie jest powiązane z poprzednim wyznaczonym w powiecie parczewskim.

Dochodzenie dopiero rozpoczęto, więc nie wiadomo jeszcze jak wirus przedostał się do stada, pojawiło się jednak pewne podejrzenie.

– Nie stwierdzaliśmy w okolicy dzików z ASF, jednak na terenie gospodarstwa znajduje się też hodowla bydła mięsnego, w związku z czym przywożone są tam siano i słoma, co może być przyczyną. Będziemy ustalać skąd pochodzi to siano i słoma, z których działek i czy w pobliżu nich odnotowano dzików z ASF. Skontrolujemy to oraz skontaktujemy się z myśliwymi. Istnieje szansa, że wirus został przywieziony z paszą, jednak to dopiero przypuszczenia – zaznacza Kicman.