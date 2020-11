Nowe produkty dla prosiąt w ofercie Trouw Nutrition

Firma Trouw Nutrition zaprezentowała gamę siedmiu nowych prestarterów i koncentratów przeznaczonych do stosowania w żywieniu prosiąt ssących i odsadzonych oraz warchlaków.

Milkiwean Precoce Liquid to nowoczesny prestarter przeznaczony dla prosiąt przebywających z lochą do okresu ich odsadzenia. Polecany dla najmniejszych zwierząt, pochodzących z wczesnych odsadzeń lub w wy¬niku różnicowania się wagowego zwierząt w miotach. Produkt może być stosowany zarówno w postaci sypkiej, jak i w formie płynnej. Prestarter jest chętnie pobierany przez prosięta i jest wysoko strawny, niweluje różnicowanie miotu, łagodzi skutki sytuacji stresowych. Milkiwean Precoce Liquid to doskonałe źródło energii.



Milkiwean Fresco KiMo Kruszonka to innowacyjny prestarter dla prosiąt odsadzanych o masie ciała 6,5-8,0 kg. Zbilansowany z wykorzystaniem najnowszej wiedzy o wpływie różnych frakcji białka i włókna pokarmowego na kinetykę procesów trawiennych w przewodzie pokarmowym młodych zwierząt. Wspiera prawidłowe funk¬cjonowanie przewodu pokarmowego i zapewnia bezpieczne odsadzenie prosiąt bez osłony antybiotykowej. Produkt szczególnie zalecany dla ferm mających problemy z występowaniem silnych i licznych biegunek w okresie okołoodsadzeniowym.



Milkiwean Milki Perfetto to prestarter odsadzeniowy rekomendowany dla prosiąt odsadzanych w wadze 5,5-6,0 kg. Zawiera opatentowane rozwiązanie Trouw Nutrition, które w naturalny sposób wspiera prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego poprzez ograniczanie namnażania niepożądanej mikroflory, m.in. E. coli i Salmonelli sp. Dzięki zastosowaniu specjalnej mieszaniny substancji czynnych w postaci Milkiwean Vario Health ogranicza w sposób naturalny występowanie problemów ze streptokokozą u prosiąt.



Happy Baby Maluch to prestarter okołoodsadzeniowy, przeznaczony dla hodowców preferujących późniejsze odsadzenia w wyższej masie ciała. Produkt przygotowany jest z zastosowaniem surowców ekstrudowanych zapewniających lepsze wykorzystanie paszy. Zastosowanie mieszaniny krótko- i średniołańcuchowych kwasów wykazuje naturalne właściwości hamujące w stosunku do mikroorganizmów. Specjalnie dobrane dodatki smakowe i zapachowe zwiększają pobranie paszy oraz zapewniają lepsze przyrosty masy ciała.

Happy Baby Energy Booster 5% to koncentrat energetyczno-białkowy do stosowania w paszy typu starter. Zawiera łatwo przyswajalne źródła energii oraz wysoko strawne białko z optymalnym bilansem aminokwasowym. Pozwala na poprawę wartości białkowych i energetycznych w paszach typu prestarter i starter.



Happy Baby Warchlak 1000 7,5% to koncentrat przeznaczony do przygotowania paszy typu starter. W pełni pokrywa zapotrzebowanie młodych zwierząt na składniki witaminowo-mineralne. Zawiera wysoko przyswajalne źródła białka, odpowiednie dla młodych zwie¬rząt. Zastosowana kombinacja średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz maślanów poprawia naturalną zdrowotność prosiąt, redukuje ryzyko problemów z biegunkami oraz poprawia smakowitość paszy.

Happy Baby Warchlak 1000 10% AntiC to koncentrat przeznaczony do przygotowania paszy typu starter. W pełni pokrywa zapotrzebowanie młodych zwierząt na składniki witaminowo-mineralne. Wpływa pozytywnie na wysokie przyrosty zwierząt w okresie przygotowującym do wejścia na tucz. Szczególnie zalecany dla zwierząt wykazujących pierwsze oznaki agresywnego zachowania oraz kanibalizmu.