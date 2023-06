Po raz kolejny pastwić będziemy się nad kwestią obniżonych wymogów bioasekuracji obowiązujących stada świń prowadzone „na własny użytek”. Wszystko za sprawą piątkowej konferencji Ministra Roberta Telusa.

W czasie piątkowego briefingu prasowego, który odbył się w miejscowości Zdunki (pow. ełcki), szef resortu rolnictwa mówił między innymi:

Nasza struktura gospodarstwa w Polsce jest rozdrobniona, jest mała i dlatego w tych gospodarstwach ta hodowla na potrzeby własne jest bardzo ważna, dlatego wprowadziliśmy rozporządzenie i możliwość takiej hodowli - powiedział w Zdunkach Telus. To jest taka nasza chłopska tradycja, że ci gospodarze, którzy mają tych hektarów niedużo zawsze chcieli hodować trzodę na własne potrzeby, utrzymać świnkę jedną, dwie, trzy.

Dodał, że jeżeli ktoś w Polsce chce hodować trzodę na własne potrzeby, może to robić z uproszczoną bioasekuracją.

Każdy rolnik, który będzie chciał utrzymywać hodowlę dla siebie, dla swoich dzieci, może to robić - zapewnił minister.

Minister powiedział, także, że rolnik będzie mógł też hodować lochę do rozrodu świń i będzie mógł sprzedać prosięta np. swoim sąsiadom, również na własne potrzeby.

Jak zwykle nie mogłem powstrzymać się od skomentowania powyższej wypowiedzi ministra Telusa. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mamy tu do czynienia z ordynarną kiełbasą wyborczą - próbą przypodobania się całkiem sporej grupie elektoratu, jakim są drobni rolnicy. Przy okazji za chwilę będzie można odtrąbić kolejny sukces ministerstwa. Wszak jak grzyby po deszczu pojawią się pewnie nowe stada trzody, co z tego, że liczące po kilka sztuk. Statystyka będzie na plus.

ASF szaleje wśród dzików

Wielokrotnie zwracaliśmy już uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą ograniczenie wymogów bioasekuracji. Nie raz apelowaliśmy również o rozsądek, i odstąpienie od planów liberalizacji przepisów. Niestety efekt jest odwrotny, o czym niedawno pisaliśmy.

Liberalizacja wymogów bioasekuracji dla małych stad ma szczególnie niebezpieczny wydźwięk, jeżeli spojrzymy na bieżącą sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ASF dzików. Na dziś na terenie kraju potwierdzono już ponad 1600 ognisk ASF, czyli tyle ile w ubiegłym sezonie odnotowano w połowie listopada. Zasięgiem pomoru objętych jest de facto 12 z 16 województw naszego kraju. Presja choroby nie maleje, w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. W takich warunkach znoszenie większości wymogów bioasekuracji, w gospodarstwach wysokiego ryzyka (ponad 90 proc. dotychczasowych ognisk miało miejsce w małych stadach) jest nie tylko ryzykowne, ale wręcz szalone.

Dyskryminacja profesjonalnych hodowli

I żeby nie było: nikt tutaj nie podważa ważnego elementu kolorytu polskiej wsi, jakim jest nieszczęsny „chów na własne potrzeby”. Rolnicy, chcący prowadzić taką działalność, nie mogą być dyskryminowani, ale jednocześnie nie powinni oni mieć praw większych niż profesjonalne hodowle. W chwili obecnej to właśnie gospodarstwa towarowe są dyskryminowane, gdyż obowiązują je znacznie wyższe standardy niż hodowle przydomowe. Wprawdzie w takich gospodarstwach wymogi bioasekuracji są wdrożone od dawna, niemniej fakt jest faktem.

Pewnie tak, jak w przypadku moich poprzednich wypowiedzi znów „oberwę” jako osoba promująca rzekomo przemysłowe hodowle, czy wręcz „obcy kapitał” i „korporacje”. Jest to absolutna bzdura. Tak samo jak wszystkim zależy mi na sukcesie i rozwoju krajowych gospodarstw trzodowych, szczególnie tych mających charakter rodzinny. I właśnie dlatego jestem przeciwny liberalizacji standardów bioasekuracji. Czy łatwo myśleć o rozwoju, w momencie, kiedy ma się za płotem tykającą bombę biologiczną?

Swoją drogą wchodzimy w gorący okres – w minionych latach mniej więcej o tej porze zaczynała się fala ognisk ASF w stadach świń. Szczerze życzę sobie i Państwu, aby wszystkie moje obawy wyrażane w dotychczasowych komentarzach okazały się próżne. Bardzo chętnie przyznam się do błędu, jeżeli okaże się, że zmiany w przepisach nie wpłyną na wzrost liczby zachorowań.