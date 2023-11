Włoska szynka parmeńska to produkt o chronionej nazwie pochodzenia. Organizacja branżowa złożyła wniosek o zmiany w specyfikacji produkcji 4 lata temu. Zostało to teraz zatwierdzone. Czas dojrzewania ulega wydłużeniu, a zawartość soli zostaje zmniejszona.

Produkt chroniony

Szynka parmeńska to suszona na powietrzu surowa szynka, tradycyjnie produkowana w regionie Parmy. Posiada europejską pieczęć ochronną produktów rolnych „ChNP”, chronioną nazwę pochodzenia.

Wszystkie etapy produkcji, tj. produkcja, przetwarzanie i wytwarzanie, muszą odbywać się na odpowiednim obszarze zgodnie z uznaną i określoną procedurą.

Komisja Europejska zatwierdza zmiany

Stowarzyszenie Producentów Szynki Parmeńskiej (Consorzio del Prosciutto di Parma) jest od 60 lat oficjalnym organem odpowiedzialnym za zachowanie, ochronę i promocję nazwy pochodzenia „di Parma”.

Po tym, jak cztery lata temu stowarzyszenie złożyło do Komisji Europejskiej wniosek o wprowadzenie zmian w specyfikacji produkcji, został on obecnie oficjalnie zatwierdzony.

Nowy czas dojrzewania i zasolenie

Najważniejsze zmiany dotyczą czasu dojrzewania i zawartości soli w gotowym produkcie. Minimalny okres dojrzewania wzrasta z 12 do 14 miesięcy. Górna granica zasolenia została obniżona z 6,2 do 6 proc. Do zasolenia używa się wyłącznie soli morskiej, której średnia zawartość soli wynosi pięć procent (4,2 – 6,0 procent). Ponadto przedłużono termin przydatności do spożycia (BBD) wstępnie pokrojonej szynki parmeńskiej w opakowaniach samoobsługowych.

8 milionów szynek parmeńskich

Zmiany dotyczą także masy wieprzowiny i świeżego udźca. W momencie uboju świnia musi ważyć co najmniej 110,1 kg i maksymalnie 168 kg. Wcześniej wymagana była średnia żywa waga na świnię wynosząca 160 kilogramów z tolerancją +/- 10 proc.

W ubiegłym roku sprzedano około ośmiu milionów szynek parmeńskich, spożywanych głównie we Włoszech, a 33 proc. trafiło na eksport.