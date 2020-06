Nowy szczep grypy odkryty u świń w Chinach zagraża ludziom

Jak podało BBC, naukowcy zidentyfikowali w Chinach nowy szczep wirusa grypy. Choć występuje u świń, wkrótce może spowodować światową pandemię wśród ludzi.

Jak za BBC podaje Polsat News, nowy szczep grypy jest przenoszony przez świnie, ale zdaniem naukowców może szybko mutować i zagraża również ludziom. To całkowicie nowy wirus, który według ekspertów "jest wysoce przystosowany do zarażania ludzi i wymaga ścisłego monitorowania”. Nie jest podobny do znanych szczepów, więc ludzie będą mieć na niego znikomą odporność.



O odkryciu poinformowano najpierw w czasopiśmie "Proceedings of National Academy of Sciences", na łamach którego badacze zaapelowali, aby szybko skupić siły na zwalczaniu wirusa u świń i monitorować pracowników przemysłu trzody chlewnej, aby nie przeoczyć zagrożenia.

Jak przypomina Polsat News, ostatnia pandemia grypy na świecie miała miejsce w 2009 r. Śmiertelność na chorobę była jednak dużo niższa, niż się obawiano. Wiele zarażonych osób posiadało już bowiem odporność, nabytą przez kontakt z innymi wirusami grypy, krążącymi po świecie wcześniej.



Obawy budził też wirus świńskiej grypy A/H1N1pdm09, ale obecnie mamy już na niego szczepionkę. Nowy szczep grypy nazwany G4 EA H1N1, zidentyfikowany u świń w Chinach, jest do niego podobny. ale groźniejszy. Badania dowiodły, że może namnażać się w komórkach pokrywających ludzkie drogi oddechowe. Naukowcy znaleźli już ślady takich infekcji u pracowników chińskich ubojni i chlewni. Istniejące szczepionki przeciw grypie nie chronią przed nową odmianą wirusa.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zapewniła, że przygląda się chińskimi badaniom i jest gotowa do podejmowania działań.