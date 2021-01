Nożyczki genetyczne zamiast kastracji chirurgicznej knurków?

W dziale genetyki zwierząt gospodarskich w Instytucie im. Friedricha Loefflera (FLI) świnie zostały zmodyfikowane genetycznie w taki sposób, że pomimo męskiego zestawu chromosomów rozwijają u nich żeńskie cechy płciowe.

Według instytutu, może to stanowić przyszłą alternatywę dla kastracji chirurgicznej prosiąt, która zapobiegnie nieprzyjemnemu zapachowi knura mięsa niekastrowanych tuczników płci męskiej.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), opisuje pokolenie świń zmodyfikowanych genetycznie, w których pewien region chromosomu Y został wyłączony.

Jest to domena „High Mobility Group (HMG)”, centralna jednostka w obrębie genu SRY, która odgrywa kluczową rolę we wczesnej determinacji płci embrionalnej. Użyto systemu CRISPR / Cas do wyłączenia tej domeny. Doprowadziło to do powstania świń, które mają męski zestaw chromosomów, ale mają cechy płci żeńskiej.

Stwierdzono, że narządy płciowe u dziewięciomiesięcznych świń zmodyfikowanych genetycznie pozostawały znacznie mniejsze w porównaniu z samcami kontrolnymi w tym samym wieku oraz że zwierzęta były bezpłodne.

Wyniki mogą stanowić podstawę możliwej alternatywy dla kastracji chirurgicznej w komercyjnej produkcji świń, w celu zapobiegnia zapachowi knura. Ponadto, ze względu na podobieństwa genetyczne, fizjologiczne oraz anatomiczne między świniami i ludźmi, świnie te stanowią nowy typ dużego modelu zwierzęcego, co umożliwia nowe podejścia badawcze do zaburzeń rozwojowych również u ludzi.