Branża trzody chlewnej to sektor, w którym od lat nie brakuje problemów i wyzwań. O najważniejszych z nich rozmawialiśmy podczas wczorajszej debaty w trakcie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Wysokie koszty produkcji, spadek spożycia mięsa, czy ASF. Jeśli chodzi o problemy branży, to tylko wierzchołek góry lodowej. Problemy branży są głębsze i już teraz wymagają głębokich interwencji – taki wniosek płynie z wczorajszej debaty, która odbyła się w ramach sesji trzodowej podczas tegorocznych „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie.

Do debaty zaprosiliśmy wiodących przedstawicieli świata nauki, praktyków, oraz przedstawicieli branży mięsnej. Udział w niej wzięli: dr hab. Agata Malak Rawlikowska prof. SGGW, Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, dr hab. Bogusław Pepliński, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz Bogusław Prałat, hodowca trzody i prezes Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń.

Nieubłagany dobrostan

Jak mówiła profesor Malak-Rawlikowska, musimy mieć świadomość tego, że przepisy dobrostanowe, które być może na chwilę zostały zamrożone, prędzej czy później wejdą w życie. Nie uciekniemy od nich. W branży trzodowej dotkną one przede wszystkim sektorów porodowych.

Ma to związkiem z dużymi ograniczeniami w chowie uwięziowych zwierząt. W przygotowanej przez SGGW ekspertyzie dla Komisji Europejskiej wskazaliśmy na skutki ekonomiczne wejścia w życie tychże zmian. Dotyczą one zarówno samego zwiększenia kosztów produkcji (między innymi poprzez zmniejszenie wydajności, ale też zwiększenie zużycia paszy, czy wzrost kosztów stałych) jak i kosztów inwestycji niezbędnych do dostosowania do obiektów.

Trudne inwestycje

Między innymi do tematu tychże inwestycji odniósł się Bogusław Prałat, prezes Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń.

Jak wskazywał, w strategii odbudowy pogłowia nad którymi pracuje resort rolnictwa, oprócz kwestii wsparcia finansowego, niezbędne jest też uwzględnienie konieczności ułatwień administracyjnych dla osób którzy mogą i chcą rozwijać produkcję trzody chlewnej.

Problem jest jednak głębszy. Dla uzdrowienia branży niezbędne jest też opanowanie problemu ASF, ale też promocji spożycia wieprzowiny, oraz budowanie marek lokalnych.

Mali wypadną z rynku?

Do sytuacji branży odniósł się także w trakcie debaty profesor Benedykt Pepliński. Jak twierdził, chów trzody na małą skalę nie ma obecnie przyszłości, niemniej dobrze by byłoby rynku nie zdominowały tucze nakładcze. Bardzo ważne jest bowiem funkcjonowanie gospodarstw rodzinnych. Jak dodał prelegent, pod znakiem zapytania pozostaje jednak chów w cyklu otwartym.

O ile przy dobrych wynikach produkcji chów w cyklu zamkniętym często jest opłacalny, to nie można tego już powiedzieć o tuczu warchlaków z zakupu. Niestety, na rynku obserwowana jest pewna brutalna tendencja: koszt zakupu warchlaka stanowi coraz większy udział w koszcie wyprodukowania tucznika.

Siła tkwi w jakości

Z kolei Tomasz Parzybut ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP odniósł się do konieczności budowania lokalnych marek wyrobów mięsnych i lokowania ich w sieciach handlowych.

Małe, lokalne przetwórstwo nie jest w stanie konkurować z koncernami ceną, ich siłą przebicia pozostaje natomiast produkcja wyrobów segmentu premium, które przyciągnęłyby bardziej wymagającego konsumenta. Do tego niestety jest konieczna promocja tychże wyrobów – wszak wielu konsumentów nie zna nawet lokalnych rodzajów wyrobów mięsnych.

Szczegółowe relacje z debaty i poszczególnych wystąpień już wkrótce na naszym portalu.