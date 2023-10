Jak mówi w rozmowie z naszym portalem Bogusław Prałat, prezes Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń, zaproponowana przez resort rolnictwa strategia odbudowy pogłowia świń nie uwzględnia realnych potrzeb rolników.

W rozmowie z naszym portalem prezes PZNPŚ odniósł się do ogłoszonego przed samymi wyborami przez ministra Roberta Telusa projektu odbudowy produkcji trzody w Polsce. Jego opinia na temat tegoż projektu jest krytyczna.

Kiełbasa wyborcza?

W moim odczuciu to czysta propaganda i kiełbasa wyborcza. My nie walczyliśmy o jednostronną pomoc dla wybranych, chcemy walczyć o cały rynek, czy też szerzej – całą branżę. Mówię tu o takich problemach jak handel, promocja wieprzowiny, rozwiązanie trudności z budową obiektów, i bezpieczne kredyty. Tymczasem resort bez konsultacji z hodowcami ogłosił projekt koncentrujący się w zasadzie tylko na jednym z naszych postulatów. Moim zdaniem jest to niesprawiedliwe – tłumaczy prałat.

Program jest chaotyczny

Jak mówił specjalista, widać jest, że opracowany projekt przygotowany jest w sposób chaotyczny i niedbały:

Teoretycznie resort pracował nad nim dwa lata, niemniej dopiero na około dwa miesiące przed wyborami zaczęto z nami poważnie konsultować. Wcześniej były to jedynie ogólne i bezowocne rozmowy. Jeżeli program ma działać, to musi być on zrobiony profesjonalnie. W przeciwnym razie lepiej go w ogóle nie opracowywać – komentuje Bogusław Prałat.

Jako przykład, hodowca podał poprzedni program odbudowy pogłowia który ostatecznie nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

Zbyt ambitne założenia?

Prezes Związku odniósł się też, do założonego w projekcie zwiększenia pogłowia macior o 200 tys. sztuk:

- Jest to założenie ambitne, niemniej należy się zastanowić czy jest nam potrzebne aż tyle zwierząt. Cały czas funkcjonujemy w ramach struktur Unii Europejskiej, Dania nie przestanie przecież z dnia na dzień produkować warchlaka. Ostatecznie dojść może do nadpodaży warchlaka, co odbije się drastycznie na poziomie cen zwierząt. Jestem wielkim zwolennikiem odbudowy pogłowia loch, niemniej musi to być robione rozsądnie, nie populistycznie – podsumował Bogusław Prałat.

