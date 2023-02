Jak czytamy w komentarzu eksperta, luty przyniósł silny wzrost cen skupu trzody chlewnej po ich przejściowej stabilizacji w grudniu.

Ceny tuczników na giełdzie VEZG od początku lutego zwiększyły się z 2,00 EUR/kg do 2,20 EUR/kg, co oznacza wzrost o 10% w zaledwie dwa tygodnie. Wyższe ceny znajdują już odzwierciedlenie na krajowym rynku, jak również w wyższych cenach prosiąt - pisze w swoim komentarzu analityk.

Jak dodaje, wzrost cen na rynku trzody wynika z silnego spadku pogłowia świń obserwowanego w Unii Europejskiej, będącego efektem niskiej opłacalności produkcji trzody chlewnej w poprzednich kwartałach. Warto przypomnieć, że jeszcze w I kw. 2022 r. ceny skupu świń były na historycznie niskich poziomach, co w połączeniu z bardzo wysokimi cenami paszy doprowadziło do załamania opłacalności produkcji, a w konsekwencji redukcji pogłowia przez producentów.

Obecnie w warunkach silniejszego popytu na wieprzowinę obserwowany jest niedobór mięsa, co oddziałuje w kierunku wzrostu cen skupu.

Podwyżkom sprzyjają także korzystne efekty sezonowe. Prognozujemy, że wzrost cen skupu utrzyma się do września br., kiedy to osiągną one swoje lokalne maksimum. W IV kw. oczekujemy stopniowego spadku cen wraz z pojawianiem się zwiększonej podaży świń z uwagi na ich wysoką obecnie opłacalność produkcji. - informuje Jakub Olipra.