Sezon ASF w pełni. Sprawia to, że choroba w każdym momencie może pojawić się również w naszym stadzie. Warto zatem raz jeszcze przypomnieć, na jakie symptomy chorobowe powinniśmy być szczególnie wyczuleni.

Tradycją stało się już to, że wraz z nadejściem miesięcy letnich na mapie naszego kraju pojawiają się nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w stadach trzody. Zjawisko sezonowości występowania ASF nie zostało w pełni wyjaśnione, dane historyczne wskazują jednak, że ponad 90 ognisk u świń pojawia się od czerwca do września.

ASF w Polsce

Nie inaczej jest w tym roku. Od połowy czerwca na terenie kraju wystąpiło już 16 ognisk choroby. Czy to dużo czy mało? Z jednej strony mało, wszak choćby w 2021 roku o tej porze mieliśmy potwierdzonych dwukrotnie więcej ognisk. Nie oszukujmy się jednak – to wciąż o wiele za dużo.

Afrykańskim pomorem świń poważnie zagrożona jest większa część naszego kraju. Pomór w populacji dzików nie wystąpił jedynie w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim. Poza tym w każdym regionie choroba w mniejszym czy większym stopniu jest obecna w populacji zwierząt dzikich, co sprawia, że lokalni producenci trzody nie mogą spać spokojnie. Na spokojny sen nie mogą zresztą liczyć hodowcy z pozornie wolnych od ASF terenów. Historia pokazała, że pomór w każdej chwili może pojawić się w dowolnej lokalizacji. Koniecznie należy zatem zachować czujność, i być wyczulonym na charakterystyczne objawy choroby. A jakie to objawy?

Jakie są objawy ASF?

Afrykański pomór świń cechują charakterystyczne zmiany kliniczne, dotyczące zarówno narządów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Badanie sekcyjne pozwalające na stwierdzenie zmian wewnątrz organizmu jest zadaniem lekarza weterynarii, my zatem skupimy się na zewnętrznych objawach choroby. Co zatem powinno zaniepokoić hodowcę?

Jak czytamy w podręczniku „Ochrona zdrowia świń” autorstwa prof. Zygmunta Pejsaka, pierwszym objawem klinicznym ASF jest podwyższenie wewnętrznej ciepłoty ciała do poziomu 41-42 st. C. Początkowo gorączce nie towarzyszą żadne inne objawy – świnie chętnie pobierają paszy i są aktywne. Po około 3-4 dniach następuje spadek temperatury ciała, po nim zaś pojawiają się wyraźne zmiany zewnętrzne: następuje sinica uszu, brzucha i boków ciała, drobne wybroczyny na skórze, duszność i pienisty wypływ z nosa. Pojawia się też wypływ z worka spojówkowego a także biegunka, nierzadko z domieszką krwi. Charakterystycznym objawem jest też niedowład zadu. ASF u macior prośnych często prowadzi do występowania poronień. O możliwości infekcji świadczą wybroczyny i krwawe wylewy obecne na błonach płodowych.

U padłych zwierząt charakterystyczne objawy wskazujące na możliwość wystąpienia ASF to sinoczerwone zabarwienie skóry i pojawienie się wybroczyn. Wokół naturalnych otworów głowy dostrzegalne są wysięki płynów ustrojowych, zaś wokół odbytu – ślady wystąpienia biegunki.

Co zrobić gdy podejrzewamy ASF w stadzie?

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, w przypadku najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, szczególnie na terenach na których występuje choroba, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić u powiatowego lekarza weterynarii. Warto dodać, że od naszej reakcji zależy bezpieczeństwo okolicznych stad – szybka likwidacja ogniska pozwoli zmniejszyć ryzyko transferu wirusa na inne gospodarstwa.